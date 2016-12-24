Уголовная эстафета

При расследовании махинаций в фирме «СДС» следствие забирается все выше

В расследовании против статусного уроженца Мордовии Алексея Гришина произошел крутой поворот. Еще совсем недавно он занимал пост проректора по строительству МГУ имени М.В. Ломоносова, пока летом этого года не загремел под следствие по подозрению в масштабных махинациях с участием известной мордовской фирмы «СДС-Управление строительства». Ему сразу же предъявили обвинение по трем статьям уголовного кодекса - «Преднамеренное банкротство», «Дача взятки» и «Мошенничество». Сам Гришин два месяца отмалчивался в СИЗО, а его адвокаты твердили о полной невиновности подзащитного. Но не успел суд с подачи следственных органов решить, что 45-летний хозяин подмосковного «Версаля» пробудет под стражей еще как минимум до начала 2021 года, как правоохранительный гнев сменился на милость. Алексей Гришин признал вину в инкриминируемых деяниях, сообщил всю интересующую информацию и по ходатайству следователя был выпущен под домашний арест - до 18 января следующего года. Находиться под домашним арестом Алексей Гришин будет, конечно, не в своем подмосковном дворце, а в квартире респектабельного жилого дома по улице Советской в Саранске. Что такое он рассказал следствию, чтобы получить «домашнее послабление», - самый интригующий вопрос.

Алексея Гришина задержали в августе этого года в его московской квартире на Ломоносовском проспекте. Эта операция сопровождалась попавшими в федеральные СМИ кадрами видеосъемки из закрытого клубного поселка под Красногорском - здесь располагается роскошное поместье нескромного уроженца республики. Мрамор и лепнина дворца, личный бассейн и мини-спортзал, красивые газоны и ландшафтные изыски на территории - отличительные особенности жизни современного российского нувориша.

Гришина оперативно доставили в Саранск, предъявили обвинения и по решению суда отравили в СИЗО. Взяли его по уголовному разбирательству о масштабных махинациях в ООО «СДС-Управление строительства». Дело в том, что Гришин является соучредителем фирмы «Инвест-Альянс», которая контролирует в том числе и «СДС».

По информации следствия, руководивший фирмой «СДС» Михаил Иоффе провернул вместе с сообщниками банальную операцию с завышением стоимости лифтового оборудования. Лифты устанавливались в Республиканском перинатальном центре и на Стадионе водных видов спорта. В результате искусственно раздутой сметы бюджету Мордовии был причинен ущерб на общую сумму более 4 миллионов рублей. Эти эпизоды пошли по статье «Мошенничество».

Контракт на строительство важных для республики объектов с «СДС» заключал ГОСУКС РМ во главе с Сергеем Макаровым. И чтобы он с чистой душой подписал смету с завышенной стоимостью лифтов и обеспечил лоббирование интересов фирмы при заключении государственных контрактов, ему дали взятку в виде бытовой техники и мебели на общую сумму около 2 миллионов рублей. Это вылилось в статью «Дача взятки».

Наконец, по мнению следствия, год назад было совершено преднамеренное банкротство «СДС-Управление строительства», при этом кредиторам был причинен ущерб на сумму около 183 миллионов рублей. Это, как понятно, стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Преднамеренное банкротство».

Сначала «под белы руки» взяли Михаила Иоффе - еще в прошлом году. И при расследовании деятельности «СДС-Управление строительства» стали проявляться все новые и новые преступные эпизоды. Понятно, что важную роль в этом сыграло сотрудничество со следствием самого Иоффе, в результате которого он был отпущен под подписку о невыезде и даже трудоустроен на руководящий пост в одну из успешных компаний республики.

Затем начался второй этап расследования. Правоохранительные органы «отыграли» исполнителя и поднялись на уровень выше - был задержан Алексей Гришин, сын известного мордовского политика Виктора Гришина. Неприглядная история с уголовным преследованием сына стоила Виктору Ивановичу места руководителя известного российского вуза - в августе он добровольно сложил с себя полномочия ректора Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

Но вот и Алексей Гришин отпускается по инициативе следствия под домашний арест. При этом он явно снимает с себя обет молчания. История повторяется, как и в случае с Михаилом Иоффе, - судя по всему, полученная информация выводит на новых людей. Получается, прицел силовиков в расследовании смещается на еще более высокую цель? Заметим, что Алексей Гришин рос вместе с другими отпрысками виднейших представителей руководящей мордовской элиты. И сейчас не трудно догадаться, кто оказался «на мушке». В республике, наверное, не найдется ни одного человека, кто бы не понимал, о каких персонах идет речь…