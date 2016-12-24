В Саранск приедет министр дошкольного образования Узбекистана?

Соответствующее приглашение ей передал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, находящийся в Средней Азии с рабочей поездкой. Агриппина Шин, как сообщается, выразила желание лично ознакомиться с технологиями организации школьного питания в нашей стране, а также вопросами строительства и функционирования пищевых комбинатов. Лучшим вариантом ее российский коллега назвал конференцию по горячему питанию, которую планируется провести в ноябре текущего года в мордовской столице.