В Саранск приедет министр дошкольного образования Узбекистана?

Репортер

Соответствующее приглашение ей передал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, находящийся в Средней Азии с рабочей поездкой. Агриппина Шин, как сообщается, выразила желание лично ознакомиться с технологиями организации школьного питания в нашей стране, а также вопросами строительства и функционирования пищевых комбинатов. Лучшим вариантом ее российский коллега назвал конференцию по горячему питанию, которую планируется провести в ноябре текущего года в мордовской столице.

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