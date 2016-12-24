В Инсарском районе продолжается работа по информатизации здравоохранения

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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Инсарском районе развивается первичная медико-санитарная помощь, улучшаются показатели в работе с онкологическими заболеваниями: за год отсутствуют летальные исходы от инфарктов миокарда, фиксируется сокращение общей смертности населения, лиц трудоспособного возраста.
«Продолжается работа и по информатизации здравоохранения, - рассказывает врач Инсарской ЦРБ Светлана Мартынова. - В нашей поликлинике функционирует сервер, скорая помощь переведена на централизованный диспетчерский пункт в Саранске по приему вызовов, поликлиника переводится на бережливую модель. В июле в больницу поступил передвижной медпункт на базе автобуса ПАЗ. Идет необходимая подготовка строительства фельдшерско-акушерских пунктов в селах. К шести ФАПам недавно подведен Интернет, в планах обеспечение доступа к нему в остальных населенных пунктах, а также обновление компьютеров».
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