Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации

Руководитель республики Владимир Волков 10 октября провел совещание по вопросам текущей эпидемиологической ситуации и прививочной кампании. В совещании приняли участие Председатель Правительства РМ Владимир Сушков, руководитель Администрации Главы РМ Андрей Богатов, заместитель Председателя Правительства – министр финансов РМ Сергей Тюркин, министр здравоохранения РМ Олег Маркин, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ Татьяна Харитонова, глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

На совещании были озвучены оперативные данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как доложил министр здравоохранения РМ Олег Маркин, на 10 октября в республике развернуто 1260 ковидных коек, на лечении в стационарах находятся 1058 человек. По сравнению с августом, когда на лечении в больницах находились около 500 человек, рост очень значительный. И при этом специалисты говорят о тенденции к дальнейшему увеличению ковидных больных. Помимо республиканской инфекционной больницы и больницы имени С.В. Каткова, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, дополнительные ковидные госпитали уже развернуты на базе Рузаевской районной больницы, республиканского госпиталя, поликлиники № 2 г. Саранска, Торбеевской районной больницы.

По словам главного санитарного врача РМ Татьяны Харитоновой, рост заболеваемости идет в офисных учреждениях и на промышленных предприятиях.

Глава Мордовии выразил серьезную обеспокоенность по поводу эпидемиологической ситуации в республике и ее дальнейшего развития.

«Мы видим, что обстановка осложняется, - сказал Владимир Волков. – Есть вероятность, что мы столкнемся с тем, с чем еще не сталкивались весной. Поэтому мы должны очень четко определить, что нам необходимо делать дальше. Наша задача – спасти людей и в то же время не останавливать производство. Если руководитель хочет, чтобы его предприятие работало, – пусть соблюдает все правила».

Как показывают результаты проверок, проведенных среди торговых точек и организаций общественного питания, далеко не все из них соблюдают предписанные Роспотребнадзором требования. Как отметила Татьяна Харитонова, наиболее частые нарушения – это отсутствие дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп, несоблюдение дистанции между столиками в кафе и ресторанах.

По итогам совещания было принято решение в течение ближайших дней проанализировать ситуацию и определиться с тем, какие действия необходимо предпринять, чтобы противостоять нарастающей угрозе.

Также на совещании были рассмотрены вопросы проведения вакцинации от гриппа. В настоящее время привито 315 тысяч человек – это 40% от населения республики. В Мордовию уже поступила вторая партия вакцины. Исследования специалистов говорят о том, что для формирования коллективного иммунитета от гриппа в каждом муниципальном районе должно быть привито не менее 60% населения.