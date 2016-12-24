В пригороде Саранска появился «Паровозик из Ромашкова»

Детский сад под таким названием открыт в поселке Ялга

5 октября в новом образовательном учреждении побывали Глава Мордовии Владимир Волков и мэр республиканской столицы Петр Тултаев.



Детсад получился на зависть. В нем 7 групп, три из которых - ясельные. Все имеют самостоятельные выходы на игровые площадки. В самом здании есть музыкальный зал, помещения для подвижных игр и спортивных занятий, изостудия, медицинский блок, медпункт, кабинет дополнительного образования.

Необходимые средства в размере 138,43 млн рублей поступили преимущественно по нацпроекту «Демография». Если говорить конкретнее, федеральный бюджет выделил более 107,1 миллиона, муниципалитет - 29,2 миллиона, остальные - получены из региональной казны.

Владимир Волков, осмотрев вместе с Петром Тултаевым обустройство территории вокруг дошкольного учреждения, высоко оценил работу строителей. И родители подтвердили - все сделано отлично, с душой, на радость детям и педагогам. Внутреннее обустройство садика заслуживает не меньших похвал. Особенно впечатлил Главу республики спортивный зал, где есть все необходимое для приобщения детей к самым разным видам спорта.

Глава республики отметил, что помимо детского сада в Ялге в 2020 году вводятся в строй детские сады в Рузаевке, Ардатове, Атюрьеве, Дубенках, с. Белозерье Ромодановского района. В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Демография» будут построены еще три детских сада: два - в Саранске и один - в п. Зубова Поляна. Тем самым будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей всех возрастов.