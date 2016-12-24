Для армейской службы вирус не годен

Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании

Весенний призыв-2020 проходил, как известно, в сложнейших условиях распространения коронавируса. Достаточно вспомнить нашумевшую историю с подозрительным заболеванием целой группы новобранцев в Саранске. Но, как заверил Игорь Тихомиров, ни один носитель инфекции в Вооруженные Силы не попал. Все запланированные призывные мероприятия были проведены качественно и в установленные сроки - служить ушли около тысячи мордовских парней, то есть практически столько же, что и годом ранее.

Накопленный опыт будет востребован и этой осенью. Всего в войска планируется отправить около 600 человек. Призывные и сборные пункты заблаговременно обеспечиваются медицинским оборудованием, средствами защиты, дезинфицирующими растворами, экспресс-тестами, а также приборами для кварцевания помещений. Усилена профилактическая работа, организован «барьерный контроль».

Любые вопросы, связанные с призывом и прохождением военной службы можно задать на официальном сайте Министерства обороны (в разделе «Контакты»). В Мордовии с 1 октября действует «горячая линия» связи. Ее номер: 38-55-14.