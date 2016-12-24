Курьерская служба Почты России в Мордовии получила новый автомобиль и форму

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Участок курьерской доставки (УКД) Почты России в столице Мордовии пополнился еще одним автомобилем LADA Largus. Расширение автопарка участка позволит обеспечить своевременность и надежность доставки нарастающих объемов экспресс-отправлений в Саранске.
Новый автомобиль по своим техническим характеристикам адаптирован под требования, предъявляемые к перевозке почтовых отправлений. Он имеет грузоподъемность 750 кг, оснащен маячком, сиреной, сигнализацией с обратной связью и укомплектован дополнительным комплектом зимних шин. В автомобиле установлены кондиционер, система ЭРА-ГЛОНАСС и другие опции.
Передача нового транспортного средства состоялась на автобазе УФПС Республики Мордовия. Начальник автобазы Юрий Рожков вручил ключи от автомобиля курьеру Виталию Здобнякову. Виталий работает курьером с момента открытия УКД, имеет большой опыт приема и доставки EMC-отправлений и зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный водитель. Обслуживать новую машину он будет вместе со сменным напарником Михаилом Горсткиным.
Сразу после получения ключей Виталий Здобняков выехал в УКД, принял почтовые отправления и отправился на маршрут, который составляет около 100 километров и включает весь городской округ Саранск и пригородные села Ялга, Зыково и Горяйновка.
«С каждым годом объемы курьерских почтовых отправлений растут, удобную и надежную доставку «от двери до двери» все чаще выбирает население, предприниматели, торговые точки. Особенно востребованной услуга стала в период ограничений, вызванных пандемией коронавируса. За 9 месяцев 2020 года наши курьеры доставили получателям почти 44 тысячи отправлений, а это уже на 5 тысяч больше, чем за весь 2019 год. Растущие объемы требуют расширения штата сотрудников и парка автомобилей. При открытии УКД в 2016 году у нас было 2 курьера и один автомобиль. Сегодня – 9 курьеров и уже 6 машин, включая одну Газель NEXT и полученный LADA Largus». Это позволяет нам доставлять все экспресс-отправления в установленные 24 часа», - рассказал начальник Участка курьерской доставки УФПС Республики Мордовия Алексей Бородин.
Курьера Почты России в Саранске получили не только новый автомобиль, но и новую форменную одежду. Комплект состоит из джемпера, курки и бейсболки с логотипом предприятия. Одежда изготовлена из современных и качественных материалов и выполнена в корпоративных цветах.
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