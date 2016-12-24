Как проходит вакцинация в Мордовии?

Репортер

Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике

Вакцинация от гриппа

- С 1 октября возобновляется детская вакцинация от гриппа. Республика получила 47 691 дозу вакцины, она направлена во все детские поликлиники.

- С 6 октября будет продолжена взрослая вакцинация. 140 670 доз вакцины будет приобретено для взрослых.

- 12 200 доз закупили работодатели для своих коллективов.

- Также могут привиться граждане, работающие вахтовым методом. 

Особенно важно привиться всем жителям 65+, если это разрешено по медицинским показаниям.

Вакцинация от пневмококка

- Мордовия получила 17 тысяч доз детской вакцины от пневмококка. Эти прививки делают детям по национальному календарю.

- Закуплено 15660 доз вакцины для взрослых, уже поступило 7660 доз.

- Прививаться от пневмококка рекомендуется группам риска (лицам 65+, с тяжелыми хроническими заболеваниями). 

Прививки от пневмококка и гриппа можно делать одновременно (при наличии соответствующих медицинских показаний). 

 Вакцинация от коронавируса

- В республику поступили 42 дозы вакцины от коронавируса. 

1 октября началась вакцинация медработников на базе Станции переливания крови.  

- 684 дозы вакцины придет в республику до 1 января. В первую очередь будут привиты медицинские работники. Затем списки расширят: сюда войдут работники образования, социальной сферы.

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