Как проходит вакцинация в Мордовии?

Орден Славы для министра
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Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
Вакцинация от гриппа
- С 1 октября возобновляется детская вакцинация от гриппа. Республика получила 47 691 дозу вакцины, она направлена во все детские поликлиники.
- С 6 октября будет продолжена взрослая вакцинация. 140 670 доз вакцины будет приобретено для взрослых.
- 12 200 доз закупили работодатели для своих коллективов.
- Также могут привиться граждане, работающие вахтовым методом.
Особенно важно привиться всем жителям 65+, если это разрешено по медицинским показаниям.
Вакцинация от пневмококка
- Мордовия получила 17 тысяч доз детской вакцины от пневмококка. Эти прививки делают детям по национальному календарю.
- Закуплено 15660 доз вакцины для взрослых, уже поступило 7660 доз.
- Прививаться от пневмококка рекомендуется группам риска (лицам 65+, с тяжелыми хроническими заболеваниями).
Прививки от пневмококка и гриппа можно делать одновременно (при наличии соответствующих медицинских показаний).
Вакцинация от коронавируса
- В республику поступили 42 дозы вакцины от коронавируса.
1 октября началась вакцинация медработников на базе Станции переливания крови.
- 684 дозы вакцины придет в республику до 1 января. В первую очередь будут привиты медицинские работники. Затем списки расширят: сюда войдут работники образования, социальной сферы.
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