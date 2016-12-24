В муниципальных банях аншлага не наблюдается

В муниципальных банях аншлага не наблюдаетсяНаш город
С 22 сентября в Саранске возобновлена деятельность бань и саун. Муниципальные бани, правда, загружены пока лишь на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.
Работают они строго по предварительной записи. На входе посетители в обязательном порядке проходят термометрию. Санитарная обработка помещений проводится после каждого сеанса.
Также в столице продолжаются проверки общественного транспорта, объектов торговли и сферы услуг. На минувшей неделе (с 21 по 24 сентября) проконтролировано было 797 автобусов и троллейбусов. 549 замечаний устранено на месте. Оформлено 6 протоколов на нарушителей «масочно-перчаточного режима». Аналогичное количество материалов составлено и по результатам проверок 112 торговых и сервисных организаций.
«Статистика последних дней свидетельствует о том, что количество заболевших коронавирусной инфекцией растет. Это происходит потому, что люди в том числе пренебрегают элементарными мерами безопасности. Если человек заходит в магазин, маска и перчатки должны быть», - подчеркнул в понедельник Глава города Петр Тултаев.
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