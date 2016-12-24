Метла для прокурора

Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии сильно облегчила тюремную жизнь бывшему прокурору Октябрьского района Саранска Николаю Парамонову - заключение в колонии сменилось у него исправительными работами. В конце 2017 года он был признан виновным в получении взятки в крупном размере и приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал экс-прокурора на полтора миллиона рублей, лишил классного чина старшего советника юстиции и права занимать определенные должности сроком на три года. Сам Николай Парамонов до последнего утверждал, что дело в отношении его сфабриковано.

Летом 2016 года генерального директора Саранского домостроительного комбината Дмитрия Кручинкина попросили срочно явиться в прокуратуру Октябрьского района для беседы с прокурором. В тот же день руководитель предприятия прибыл на встречу. При встрече с глазу на глаз в своем служебном кабинете прокурор района Николай Парамонов потребовал от Дмитрия Кручинкина передать взятку в 370 тысяч рублей. Объяснение было простым - ДСК ведет активное строительство жилья, занимается другой коммерческой деятельностью в Октябрьском районе, а надзор за всем, что происходит в районе, осуществляет прокуратура. При этом прокурор намекнул, что в случае возникновения каких-то проблем у компании он сможет помочь в решении. Ну а при отказе платить у ДСК вполне могли появиться сложности по правоохранительной линии. Проще говоря, прокурор предложил заплатить и работать спокойно без лишних проверок. Кручинкин обещал подумать над предложением. После этого руководитель ДСК отправился в республиканское УФСБ, где написал заявление о вымогательстве взятки. Все остальные встречи Парамонова и Кручинкина проходили под контролем оперативников ФСБ и сотрудников службы собственной безопасности прокуратуры Мордовии. Через два дня при получении трехсот тысяч рублей Николай Парамонов был задержан.

Сам Николай Парамонов утверждал, что это была вовсе не взятка, а дружеское одалживание денежных средств в связи с тяжелым материальным положением. По словам прокурора, в последнее время у него в семье сложилась сложная ситуация. Сам он перенес инфаркт, жена - инвалид, у сына проблемы со здоровьем. Денег ни на что не хватает. Тут еще попал в аварию на служебной машине, и, чтобы расплатиться за ремонт авто, нужны были деньги, а взять их было негде. Вот и решил одолжить по-товарищески некоторую сумму у знакомого директора ДСК Дмитрия Кручинкина. Со слов Парамонова выходило, что деньги он не вымогал, даже не вел речи о какой-то конкретной сумме. Просто попросил помочь деньгами и собирался все вернуть. Кручинкин согласился дать денег в долг. Договорились о встрече, он передал деньги, и тут появились оперативники ФСБ.

Николай Парамонов в самом деле попадал в дорожно-транспортное происшествие. В декабре 2015 года прокурор разбил служебный автомобиль «Ниссан Альмера».

- За рулем у меня произошел инфаркт, я потерял сознание, машина улетела в кювет, - рассказал на одном из судебных заседаний Николай Парамонов. - После ДТП вся моя семья и я были доставлены в больницу.

У автомобиля оказались повреждены левое и правое крылья, крыша, бампер, светоотражатели. На восстановление требовались большие деньги. Речь шла о сотнях тысяч рублей. Возмещать ущерб прокурор должен был из своего кармана. Но таких денег на тот момент у него не оказалось. Возможно, финансовая несостоятельность стала следствием того, что за последние годы семья прокурора сделала несколько дорогих приобретений. В СМИ, к примеру, фигурировали дорогая квартира в одной из новостроек и загородный дом. Даже с учетом далеко не маленькой зарплаты районного прокурора найти в одночасье такую сумму на ремонт служебного автомобиля Николай Парамонов, судя по всему, не смог и решил эту проблему за чужой счет.

Отбывал наказание Николай Парамонов в колонии № 5 в поселке Леплей Зубово-Полянского района. Отсидев первую треть, он обратился с ходатайством в Зубово-Полянский районный суд о замене неотбытого срока принудительными работами. Но в районном суде ему не пошли навстречу. Тогда экс-прокурор обжаловал это отрицательное для него решение в вышестоящей инстанции. Администрация колонии поддержала Николая Парамонова и дала ему положительную характеристику. И вот Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии отменила решение районного суда и вынесла свое постановление. По нему остаток тюремного срока для экс-прокурора заменяется принудительными работами. Такие работы часто предусматривают уборку улиц, очистку территорий от мусора, участие в работах по озеленению и т.п. При этом у Николая Парамонова с его трудовой зарплаты будет вычитываться определенная часть в пользу государства.