Смертельный «отрыв»

Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки

Ранним утром 26 сентября на улице Победы в Саранске трагично закончилась погоня патрульной машины ГИБДД за отказавшейся остановиться иномаркой «Опель Вектра». Пытаясь на высокой скорости уйти от преследования, водитель немецкого седана не справился с управлением и врезался в световую опору. Управлявший авто молодой человек и один из находившихся в машине пассажиров погибли на месте, второй с тяжелыми травмами угодил на больничную койку.

По информации МВД по РМ, несущий службу экипаж ГИБДД заметил иномарку, которая двигалась на высокой скорости с выключенными фарами. Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. При выполнении поворота он не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате ДТП 19-летний водитель и пассажир автомашины - 33-летний мужчина - от полученных травм скончались до приезда врачей, ещё один пассажир - 19-летний молодой человек - госпитализирован в лечебное учреждение.

По данному происшествию сейчас назначен ряд экспертиз, проводится доследственная проверка, но уже сейчас известны имена пострадавших в аварии. За рулем «Опель Вектры» в то утро находился 19-летний житель Саранска Владислав Глистов. Он управлял не принадлежавшей ему машиной, даже не имея водительских прав. Впрочем, навыки вождения у парня были уже давно - еще не достигнув совершеннолетия, юнец спокойно разъезжал по городу на авто, совершенно не беспокоясь об отсутствии прав. Три года назад он попался за рулем в пьяном виде и получил наказание по ст. 12.8 КоАП РФ.

Но это далеко не самый примечательный эпизод в его биографии - у молодого человека к 19 годам накопилось уже 9 судимостей за кражи и грабежи, включая совершенные по предварительному сговору в составе группы.

Погибший в ДТП пассажир - это 33-летний Александр Бушаев, о котором из открытых источников известно немного. За ним числятся две судимости за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Правда, эти уголовные эпизоды никак не ограничивали его свободу, чему способствовало примирение сторон.

Выживший в аварии 19-летний Данила Хлопков отметился в полицейских сводках весной этого года. Вечером 19 марта он сбил на машине пожилого мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Наверное, не стоит удивляться, что Хлопков сел за руль нетрезвым и не имея прав. Просто захотел прокатиться в свой день рождения.

Конечно, в социальных сетях тут же нашлись «умники», возложившие косвенную вину в произошедшем на преследовавших «Опель» гаишников. Дескать, если бы они не погнались за подозрительной машиной, этой трагедии бы не случилось. По их логике потенциально опасного водилу следовало «отпустить с миром» и перехватить потом при менее драматичных обстоятельствах.

Ну, во-первых, задача сотрудников правоохранительных органов состоит не только в том, чтобы расследовать преступления, но и по возможности предотвращать их. Допустим, этот «Опель» через пять минут сметет людей с дороги или устроит ДТП с встречной машиной с большим количеством жертв? Обстоятельства будут менее трагичными?

А во-вторых, главный выбор в этой ситуации был не у сотрудников ГИБДД, которые просто исполняли свои обязанности, а у загулявшей компании: выполнить требование патруля и остановиться или с риском для себя и окружающих попытаться уйти от преследования на огромной скорости. Они этот выбор сделали…



