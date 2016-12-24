В республике от коронавируса скончалась пожилая женщина

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По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике учтен новый летальный случай в Мордовии при заболевании коронавирусом. В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 68 лет. Основной диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 2 ст., сахарный диабет 2 типа.
За истекшие сутки в Мордовии выявлено 36 случаев коронавируса, 25 человек выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (23); Ковылкинском (4); Ардатовском районе (3); Ромодановском, Большеберезниковском, Инсарском, Чамзинском, Рузаевском, Темниковском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 12 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 82 года. В возрасте до 30 лет 6 человек, в том числе двое семилетних детей.
За период пандемии в Мордовии выявлено 6324 случая коронавируса, 5267 человек выздоровели, 41 человек умер от коронавируса как основной причины.
По данным на 26 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 546 человек на стационарном лечении
- 882 человека под наблюдением дома.
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