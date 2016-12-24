Покупатели в магазинах пренебрегают мерами профилактики

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В Администрации Саранска прошло сегодня заседание оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города.
Мэр Саранска Петр Тултаев отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией остается стабильной с точки зрения количественных показателей, а вот поведение горожан и гостей столицы Мордовии вызывает обеспокоенность: многие пренебрегают мерами профилактики, особенно - в торговых организациях.
«Психология людей такова, что многие сейчас расслабились, якобы опасность миновала. Между тем это совсем не так. В магазинах продавцы в большинстве случае в масках и перчатках, а покупатели пренебрегают мерами профилактики. Однако продавцы не делают им замечания и обслуживают. Все должны понять: речь идет, в первую очередь, о личной безопасности каждого!» - сказал Петр Тултаев.
Глава Саранска поручил в прежнем режиме продолжать рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, санитарную обработку придомовых территорий, детских площадок, магистральных дорог, а также измерять температуру сотрудников в начале рабочего дня.
«Это касается и сотрудников Администрации города. При признаках ОРВИ, недомогании и повышении температуры сотрудник должен быть отстранен от работы и обратиться к врачу», - подчеркнул мэр города.
В настоящее время в Мордовии по-прежнему продолжает действовать запрет на массовые мероприятия. «К нам часто обращаются с подобными письмами, чтобы разрешили провести то или иное массовое мероприятие. Напоминаю: в действующих эпидемических условиях это невозможно», - сказал Петр Тултаев.
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