На опережение

Репортер

В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия

Глава Мордовии Владимир Волков ознакомился с новыми производственными мощностями ООО «Сарансккабель - Оптика». В инвестиционный проект по выпуску трубок из алюминиевого сплава и кабелей связи нового поколения предприятие инвестировало 600 миллионов рублей. В рамках его в позапрошлом году был построен производственный корпус, площадью более 5 тысяч квадратных метров. В 2019-ом сдан в эксплуатацию новый цех, оснащенный передовым высокотехнологичным оборудованием, а к декабрю 2020-го планируется смонтировать и вторую производственную линию. Таким образом, в России действует первое полностью импортозамещающее производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия.

Помимо комплектующих для радиаторов и теплообменников, завод приступил к изготовлению круглых (а также микроканальных) экструзионных тонкостенных трубок из алюминия и сплавов, применяемых в испарителях, конвекторах, кондиционерах и прочих устройствах. Кроме того, запущено производство симметричных кабелей для цифровых систем передачи данных (в том числе и специального назначения - в оболочке из негорючего материала), современных волоконно-оптических кабелей для магистральных и внутризоновых сетей связи.

С вводом в строй новых площадок суммарные объемы производства на предприятии выросли на 11 процентов, за 8 месяцев текущего года – еще на 23%. При этом было дополнительно трудоустроено 57 человек.

Глава Мордовии подчеркнул, что в республике целый ряд успешных предприятий ежегодно осуществляют новые проекты. Одним из мощнейших драйверов промышленного производства является ГК «Оптикэнерго». «Посещать эти предприятия всегда приятно, потому что знаю, здесь увижу лучшее в России и мире производство, ежегодно создающие новые высокооплачиваемые рабочие места. Руководство холдинга нацелено на выпуск конкурентоспособной экспортной продукции, поскольку именно это открывает перспективы для дальнейшего развития», - отметил он.

При этом, по словам Владимира Волкова, ГК «Оптикэнерго» нацелена на выпуск высокотехнологичной продукции, с использованием новейших мировых технологий, которую в России не производят, завоевывая тем самым внутренний рынок. Увеличивая объемы, ее качество остается на высочайшем уровне. «Политика руководства - действовать на опережение, но не догонять. И заработная плата рабочих здесь на отдельных площадках достигает 54 тысяч рублей, а в среднем по холдингу она составляет 48 тысяч рублей. Наша задача – обеспечить и на других предприятиях такого же роста зарплат, - заявил он. – Для «Оптикэнерго» приоритетом остаются, при трудоустройстве на свои площадки, высококвалифицированные кадры – выпускники вузов, которые в процентном соотношении составляют 64% от общего числа сотрудников. Кроме того, совместно с Электромеханическим колледжем реализуют программу дуального образования. Все это позволяет предприятию оставаться привлекательным для молодых специалистов, и подстегивает их стремление получать качественное высшее образование для того, чтобы затем здесь трудоустроиться».

Как подчеркнул Владимир Волков, большое внимание уделяется и укреплению здоровья работников. На «Оптикэнерго» есть свой оздоровительный комплекс. Организованы бесплатные спортивные секции по волейболу и настольному теннису, проводятся турниры по мини-футболу, дартсу, а тренажерный зал регулярно посещают свыше трети сотрудниц.  

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