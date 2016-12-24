Частных перевозчиков Саранска посетил «вирус чипирования»

В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие были приглашены руководители указанных организаций и представители лечебных учреждений. О мифах, связанных с проведением прививок присутствующим рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального минздрава Михаил Чумаков.

По словам мэра республиканской столицы Петра Тултаева, пристальное внимание к данной теме объясняется опасностью массового распространения коронавируса в осенне-зимний период. Персоналу муниципальных и транспортных предприятий, управляющих компаний по роду своей деятельности приходится контактировать с большим количеством граждан, что увеличивает риск «переноса» инфекции.

«Ссылаться на опыт прошлых лет сегодня не совсем корректно, - отметил Петр Тултаев. - Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. И какими будут последствия, если одновременно гриппом и коронавирусом заболеет человек, никто не знает. Нам очень важно, чтобы ваши сотрудники, которые, по сути, все это время были на передовой, оставались здоровыми. Их здоровье – это и ваше здоровье, потому что находитесь в одном коллективе. Одним из методов противостояния болезни является коллективный иммунитет, который может выработаться посредством вакцинации. В случае отказа от вакцинации и развития неблагополучной ситуации кого винить будут? Врачей, власти. Всех, кроме самих себя. Между тем, врачи и власти делают все возможное в этой ситуации».

В Саранске «прививочная кампания» проходит в соответствии с национальным календарем. Для управляющих компаний, согласно федеральному законодательству, вакцинация бесплатна. Что касается транспортной сферы, то здесь доля привитых работников колеблется от «более половины» в «Горэлектротрансе» до нуля – у иных частных перевозчиков. Последние, объясняют свое бездействие «техническими обстоятельствами» - отпусками ответственных лиц или несогласованностью действий с лечебными учреждениями.

Представитель ООО «Сигнал-С» сообщила, что водители опасаются чипирования - введения имплантатов под видом вакцины. Верят, правда, в эту байку лишь четверо из 37 человек. Но «отказное» письмо «на всякий случай» они все-таки подписали. «Если я привился, то значит тоже чипирован?!», - спросил градоначальник. И уже в серьезном ключе призвал медиков усилить разъяснительную работу на конкретных предприятиях.

Сомнения в безопасности уколов тоже лишены всякого смысла. Достаточно сказать, что среди граждан, прививающихся от гриппа, за последние 20 лет не зарегистрировано случаев заболевания пневмонией, летальных исходов от самого гриппа.

Как пояснил Михаил Чумаков, главная причина отказа от вакцинации – непонимание ее необходимости. Хотя некоторые пытаются дискредитировать вакцинацию сознательно. Такое движение имеет и собственных лидеров, и источники финансирования. И тут уж лучше всего действовать личным примером – как, собственно, это сделали Глава РМ и мэр Саранска.