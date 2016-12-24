В центре Саранска дорожную разметку сделают из термопластика

Наш город

Как сообщает городская Администрация, в столице Мордовии на перекрестках улиц Полежаева и Ботевградской, Коммунистической и Пролетарской, Коммунистической и Ботевградской устанавливаются консольные опоры и дорожные знаки. Эти перекрестки считаются участками с повышенной концентрацией ДТП.

На трех участках будет заменено и установлено 19 консольных опор, 151 дорожный знак и нанесена разметка термопластиком.

Указанные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
12 320 рублей

будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»

Не лучший год

Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать

Отец за сына

Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу