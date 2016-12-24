В центре Саранска дорожную разметку сделают из термопластика

Рузаевское преображение
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Как сообщает городская Администрация, в столице Мордовии на перекрестках улиц Полежаева и Ботевградской, Коммунистической и Пролетарской, Коммунистической и Ботевградской устанавливаются консольные опоры и дорожные знаки. Эти перекрестки считаются участками с повышенной концентрацией ДТП.
На трех участках будет заменено и установлено 19 консольных опор, 151 дорожный знак и нанесена разметка термопластиком.
Указанные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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