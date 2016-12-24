Студенческие Отряды Мордовии сдали кровь в рамках проекта #Донор13

22 сентября, в рамках проекта #Донор13, направленного на популяризацию донорского движения среди молодёжи, Студенческие Отряды Мордовии и Мордовская Республиканская станция переливания крови подписали соглашение о регулярном сотрудничестве.

Проект #Донор 13 – победитель специального конкурса Президентских грантов 2020 года, разработанного Мордовским региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды». Большинство российских общественных организаций республики уже принимают участие в проведении донорских акций, однако они, как правило, носят разовый характер. Проект направлен на то, чтобы они стали более регулярными. Для реализации проекта планируется проведение совместных донорских акций, в том числе и выездных (не менее 4 акций в год), проведение агитационной кампании среди молодежи, разъяснительных мероприятий в рамках донорского движения – в онлайн и офлайн форматах и т.д.

Участие в подписании соглашения приняли главный врач ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская станция переливания крови» Ольга Македонская, заместитель Министра спорта, молодежной политики и туризма РМ Андрей Соломкин и автор проекта - руководитель Мордовского регионального отделения МООО «РСО» Алексей Нагин.

«Идея данного проекта появилась в период самоизоляции, поскольку во время пандемии поток доноров существенно сократился. Основной целью проекта #Донор13 является популяризация донорского движения среди молодежи и привлечение кадровых, регулярных доноров. Студенческие Отряды Мордовии принимают активное участие в донорских акциях на протяжении последних нескольких лет. В настоящий момент, со студентами мы сдаём кровь 3-4 раза в год. Могу сказать, что лично у меня, за это время, привычка донорства сформировалась. Основная наша задача сейчас - сформировать у людей привычку. Тогда проблема, с которой столкнулись на станции переливания крови в период пандемии, не возникнет не только в Мордовии, но и в России», - рассказал Алексей Нагин.

Акция завершилась сдачей крови бойцами Российских Студенческих Отрядов и активистами молодежных НКО Республики Мордовии.