В Мордовию уже поступили первые дозы вакцины от «ковида»

Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции

Глава Мордовии Владимир Волков 22 сентября провел очередное заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики. Обсуждались вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией в регионе, в том числе речь шла об организации вакцинации населения.

Глава республики подчеркнул, что в этом году работа по иммунизации населения вышла на уровень национального проекта. Как заявил Президент страны В.В. Путин, в условиях возможного наложения эпидемии гриппа на коронавирус важно выработать коллективный иммунитет, который позволит не допустить массового распространения инфекции и крупных вспышек в коллективах.

Заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова проинформировала присутствующих о том, что на сегодняшний день на территории республики зарегистрировано 6 155 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. При этом было отмечено, что наибольшее их количество в городском округе Саранск (39,8%), Рузаевском районе (11,4%), Ардатовском (6,2%), Ковылкинском (4,6%). Причем по некоторым районам заболеваемость растет ежедневно.

«Только за один день, 20 сентября, из 33 новых выявленных случаев коронавируса в республике каждый третий приходится на Ковылкинский район. Впервые за последние дни сентября, за 2,5 недели, заболеваемость на 100 тысяч населения по Ковылкинскому району вошла в «красную зону». В республиканской инфекционной клинической больнице на сегодня проходят стационарное лечение 30 жителей Ковылкинского района и ещё 22 – в больнице им. Каткова. Второй пример – по Краснослободскому району, в котором за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась на 24 человека, также ухудшилась ситуация в Инсарском районе. Руководителям этих административных территорий необходимо срочно определить и провести первоочередные мероприятия по исправлению ситуации», - сказала зампред регионального Правительства.

Что касается вакцинации от гриппа и ОРВИ, на сегодняшний день первая партия вакцины, поступившая в республику, полностью реализована. В рамках Национального календаря привито около 152 тысяч человек или треть от плановых показателей (более 40 тысяч детей и 111 тысяч человек взрослого населения).

«Первый этап вакцинации мы прошли достаточно организованно. Но в целом темпы прививочной кампании нужно активизировать, - сказал Владимир Волков. - Принципиально важный вопрос – вакцинация трудоспособного населения, работников наших предприятий и коммерческих организаций, государственных учреждений. Изначально мы ставили задачу приобрести за счет работодателей не менее 70 тысяч доз вакцины. Сейчас эта задача существенно упростилась, за что нужно сказать спасибо Правительству и Президенту России. 11 сентября Министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко сообщил о решении расширить категории граждан, подлежащих бесплатной вакцинации от гриппа в рамках Национального календаря прививок. В республике это более 36 тысяч человек. За счет федеральных средств вакцина будет дополнительно приобретена для сотрудников правоохранительных органов и МФЦ, работников сферы услуг, организаций социального обслуживания, государственных и муниципальных служащих, волонтеров, а также граждан, работающих вахтовым методом».

Таким образом, теперь за счет работодателей в республике необходимо привить около 36 тысяч человек. Но далеко не все работодатели осознают значимость этой работы, тем самым ставя под угрозу здоровье своих сотрудников. Глава Мордовии подчеркнул: при возникновении инфекционных вспышек на предприятиях их работа будет приостановлена. Руководитель республики очень жестко высказался в адрес руководителей предприятий и профильных министерств, которые пока не осознали той ответственности, которая на них лежит.

«Не привиты целые торговые комплексы, гостиницы, точки общественного питания. Минэкономики даже не занималось этой проблемой. До 15 октября не привьются – будем останавливать предприятия. Президент проводит совещания, а до некоторых наших руководителей еще не дошло», - возмутился Владимир Волков.

Эксперты отмечают, что в этом году подъём заболеваемости вирусными инфекциями сдвинулся на более ранние сроки: уже на сентябрь-октябрь. Причем циркулируют сразу несколько штаммов гриппа, от которых население не прививалось в предыдущие годы. Исследования специалистов говорят о том, что для формирования коллективного иммунитета от гриппа в каждом муниципальном районе должно быть привито не менее 60% населения. При этом в организованных коллективах (детских, педагогических, трудовых) этот показатель должен составлять минимум 80%.

Как отметила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ Татьяна Харитонова, согласно разработанному плану вакцинацией необходимо охватить не менее 75% детей, не менее 95% педагогов и не менее 98% медицинских работников.

Глава республики подчеркнул, что поддерживает родителей в их желании избежать дистанционного обучения. Но тогда не понятна позиция тех, кто категорически отказывается от вакцинации.

«Каким образом они хотят уберечь своих детей? - сказал Владимир Волков. - С началом учебного года количество детей с ОРВИ в школьных коллективах только растет. Я напомню, что в прошлом году, при охвате вакцинацией около 50%, мы были вынуждены объявлять в школах карантин по гриппу, фиксировали рост заболеваемости в вузах. Это значит, что количество сделанных прививок было недостаточным».

Глава городского округа Саранск Петр Тултаев отметил, что в Саранске было проведено общегородское родительское собрание с участием медицинских работников, которые объясняли важность вовремя сделанной прививки от гриппа и ОРВИ. Мэр Саранска убежден, что если руководители всех трудовых коллективов будут показывать личный пример, то массовая вакцинация от гриппа пойдет более активно. А значит – люди будут защищены от инфекции, и коллективный иммунитет выработается гораздо быстрее.

Параллельно республика ведет активную подготовительную работу для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению Правительства России в Мордовию уже поступили 42 дозы вакцины от «ковида». Всего же в рамках первой партии республика получит около 700 доз. На первом этапе будут прививаться только медицинские работники, работающие с «ковидными» пациентами.

Глава республики высказался также по поводу слухов, которые активно распространялись в последнее время Интернете, что «с 20 сентября все закроют».

«В соцсетях эта информация распространялась со ссылками на врачей, учителей, «знакомых в мэрии, правительстве» и так далее. Слухов было так много, что они превратились в предмет для шуток, - сказал Владимир Волков. - Поэтому я прошу наших граждан, всех жителей республики больше доверять органам власти и официальным источникам информации. Это же касается и всей информации о прививках от гриппа и ОРВИ. Могу ответственно заявить, что никаких дополнительных ограничений в республике в настоящее время не планируется и не разрабатывается. Действующих мер санитарно-эпидемической безопасности достаточно. Главное - строго выполнять все рекомендации санитарных врачей. Это касается соблюдения социальной дистанции, измерения температуры, ношения масок и перчаток, всех требований санитарного режима на предприятиях, в трудовых коллективах, образовательных и медицинских учреждениях, в транспорте, магазинах, в сфере услуг и общественного питания. Разумеется, мы не можем полностью исключать возникновения локальных вспышек и введения карантинных мероприятий в отдельных организациях или коллективах, в частности в школах и вузах. На подобные вещи мы будем оперативно реагировать. Хочу подчеркнуть: республика готова практически к любым негативным сценариям. Мы будем действовать только на основе рекомендаций специалистов Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Созданный резерв инфекционных коек может быть перепрофилирован под лечение коронавируса за 24 часа. Но я надеюсь, что такой необходимости не возникнет, и наша система здравоохранения сумеет справиться со всеми вызовами без дополнительных ограничений».