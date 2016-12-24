Конституции Мордовии исполнилось 25 лет

Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики

«Принятие Конституции положило начало большим экономическим и общественным преобразованиям, - отметил в своем выступлении Глава Мордовии Владимир Волков. - В ходе ее разработки и всенародного обсуждения произошла консолидация всех конструктивных сил, сделан выбор в пользу целостности государства, закона, справедливости и поступательного социально-экономического развития».

«В начале 90-х годов Мордовия по большинству показателей занимала последние места в Российской Федерации. Только за 1994 год валовой региональный продукт обрушился на 40%. Большинство промышленных предприятий встали. Людям месяцами не выплачивались зарплаты и пенсии, катастрофически росла безработица, - напомнил Глава РМ. - Уровень жизни населения достиг критической черты.

Многие из вас помнят то время, когда в обществе витало ощущение страха и безысходности. Жизнь требовала быстрых и коренных изменений, наведения конституционного порядка. Нужно было восстановить доверие к власти, возродить веру и надежду людей на лучшую жизнь. Поэтому в Мордовии прежде всего была создана сильная и действенная вертикаль власти, установлено взаимодействие с федеральным центром, налажен прямой диалог с обществом. Вместе с правоохранительными органами нам удалось искоренить организованную преступность, повысить уровень безопасности в целом. Огромные усилия потребовались, чтобы спасти предприятия, остановить спад производства, возродить промышленность и сельское хозяйство, обеспечить людей работой и стабильной зарплатой.

Органы власти республики делали всё возможное для налаживания сотрудничества с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, с коллегами в регионах. Мы исходили из того, что все наши шаги должны служить восстановлению экономики и как следствие - повышению уровня жизни людей. Это касается привлечения инвестиций, создания рабочих мест, постоянной государственной поддержки промышленности и сельхозпроизводителей, выстраивания системы межбюджетных отношений. В результате нам удалось остановить разрушительные процессы. Республика преобразилась, став современным регионом с инновационной экономикой».

Сегодня почти треть промышленной продукции считается инновационной. Кабельный кластер признан крупнейшим в стране и по объемам, и по номенклатуре продукции. В фармацевтике - на базе завода «Биохимик» - продолжается разработка лекарственных препаратов, порой не имеющих аналогов в мире. Визитной карточкой региона стал завод оптического волокна. Эффективно развивается технопарк и его компании-резиденты. Многое делается и в плане создания новой для России отрасли - оптоволоконного приборостроения.

А успехи наших аграриев известны далеко за пределами страны. Здесь развитие идет практически по всем направлениям. В растениеводстве, например, в текущем году будет собрано не менее 1 миллиона 700 тысяч тонн зерна, при средней урожайности более 35 ц/га. И это исторический рекорд.

При этом республиканский бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность. На социальные цели ежегодно направляется свыше 60 процентов средств - в два раза больше, нежели в 1995-м. К числу знаковых достижений можно также отнести множество событийных мероприятий федерального, европейского и даже мирового уровня, включая, конечно же, футбольное первенство планеты.

Поблагодарив жителей Мордовии за поддержку важнейших инициатив, Глава республики приступил к вручению высоких государственных наград. За заслуги в области строительства и большой вклад в социально-экономическое развитие республики почетное звание «Заслуженный строитель Республики Мордовия» присвоено Председателю Правительства РМ Владимиру Сушкову. За выдающиеся заслуги перед Республикой Мордовия ордена Славы II степени вручены председателю правления «КС Банка» Владимиру Грибанову и гендиректору ЗАО «Электровыпрямитель - завод специальных преобразователей» Денису Фомичеву. За огромные заслуги в научной деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов орденом Славы III степени награжден декан факультета биотехнологии и биологии МГУ имени Н.П. Огарева Виктор Ревин.

Также в рамках торжества были вручены паспорта ряду юных жителей региона. «С гордостью несите звание гражданина России! - обратился к ним Владимир Волков. - Именно вам совсем скоро предстоит строить Россию будущего, защищать ее историю и традиции, сохранять и укреплять нашу республику».



