Адвокатский излом

В республике за махинации задержали двух известных адвокатов

За прошедшую неделю Мордовия стала свидетельницей сразу двух уголовных скандалов, произошедших в адвокатской среде. И каждый из них был связан с немалыми деньгами. Сначала в руки правоохранителей попал 53-летний саранский адвокат Олег Шувалов (при этом он является членом московской коллегии адвокатов «Тимонин, Шувалов и партнеры»). А через несколько дней был задержан председатель коллегии адвокатов «Краснослободский юридический центр» 57-летний Владимир Майоров. Оба правозащитника подозреваются в покушении на мошенничество с «призовым фондом» от 700 тысяч до одного миллиона рублей. При этом и статья у них одна, и «смысловое содержание» самих уголовных деяний практически одинаково. Расследование адвокатских махинаций поручено отделу по расследованию особо важных дел Следственного комитета по РМ.

Миллион «на подкуп»

Олега Шувалова задержали днем 15 сентября 2020 года в Саранске. Он только успел получить от гражданской супруги своего подзащитного 400 тысяч рублей на «подкуп следователя», как его взяли сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия. Эти деньги были только первой частью из ранее оговоренной суммы в 1 миллион рублей, которую, по уверениям адвоката, требовалось потратить на достижение взаимопонимания с представителями следственных органов. Иными словами - на взятки. Они должны были помочь изменить его подзащитному меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде, а в перспективе обеспечить и мягкое наказание, не связанное с лишением свободы.

Речь идет о Юрии Щанкине, который вместе с компаньонами проходит обвиняемым по уголовному делу об организации подпольных игровых клубов в Саранске. Задержанные этим летом деятели обустроили в двух нежилых помещениях столицы Мордовии тайные точки азарта. Здесь клиенты упражнялись в удачливости на игровых автоматах, подключенных к «профильным» серверам в Интернете. За этот нелегальный бизнес организаторам светит до шести лет неволи. А тут адвокат уверенно обещает решить все вопросы со следствием.

Родные Юрия Щанкина задумались над предложением и даже взяли кредит на его коррупционное спасение.

В действительности, как установили правоохранители, адвокат не собирался передавать полученные денежные средства кому-либо из сотрудников Следственного комитета и не предпринимал к этому никаких действий. Им двигало банальное желание «навариться» на родственниках своего подзащитного. А если в дальнейшем у его подопечного все сложилось бы не так, как договаривались, это можно списать на всякие непредвиденные обстоятельства, адвокатам изобретательности и хитроумия не занимать.

Очевидно, мать и гражданская жена Щанкина в какой-то момент раскусили это надувательство и обратились в Управление ФСБ по РМ. Дальше события разворачивались уже под контролем сотрудников спецслужбы, тщательно проработавших детали операции - все-таки задерживали адвоката, специального субъекта права с широкими гарантиями неприкосновенности. Гражданская жена игорного арестанта на встрече с Шуваловым действовала в рамках оперативно-разыскного мероприятия и передала ему 400 тысяч рублей, что было четким образом зафиксировано оперативниками.

Сам Олег Шувалов от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим конституционным правом. В суде прозвучала информация, что он является уроженцем и жителем Саранска, имеет высшее образование, состоит в разводе. Шувалов и его защитники возражали против ходатайства следователя о заключении под стражу и просили избрать иную, более мягкую меру пресечения. Но суд поддержал сторону обвинения, мотивировав свои доводы тем, что задержанный по роду своей работы имеет связи в правоохранительных органах, в связи с чем есть основания полагать, что, оставаясь на свободе, он может воздействовать на свидетелей и потерпевших с целью изменения ими показаний в свою пользу либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу или просто скрыться от органов следствия. В итоге адвоката отправили в следственный изолятор на два месяца.

Дорогой протеже

Через несколько дней после задержания Олега Шувалова под уголовную раздачу угодил еще один известный мордовский адвокат. 19 сентября в городе Краснослободске оперативниками УФСБ по РМ был задержан 57-летний Владимир Майоров - председатель коллегии адвокатов «Краснослободский юридический центр» Адвокатской палаты Мордовии. Его взяли после получения денежных средств в размере 700 тысяч рублей. За указанную сумму он пообещал 30-летнему мужчине решить вопрос о положительной сдаче им квалификационных экзаменов и последующем беспрепятственном получении статуса адвоката.

В ходе неоднократных телефонных разговоров и встреч в августе и сентябре этого года Майоров доверительно рассказал соискателю, что тесно знаком с людьми из руководящего состава Адвокатской палаты Республики Мордовия. Поэтому вопрос с получением статуса адвоката решится быстро - надо только отблагодарить там кого следует. Стоимость входного билета в адвокатское сообщество была определена в 700 тысяч рублей. При этом Майоров заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, а решил просто пополнить свой личный бюджет за счет доверчивого протеже. Противоправные действия председателя коллегии адвокатов не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, так как были пресечены сотрудниками УФСБ по РМ. После получения денег от претендента, действовавшего в рамках проводимого сотрудниками спецслужбы оперативно-разыскного мероприятия, 57-летнего адвоката взяли с поличным.

Заметим, что Владимир Майоров возглавляет «Краснослободский юридический центр» с 2010 года и при этом является членом Совета Адвокатской платы Мордовии - он четырежды избирался в состав этого органа. Награжден почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов РФ и медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» II степени. Судом в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Статусные персоны

Чем примечательны эти два уголовных эпизода? В общем-то, они хорошо иллюстрируют одну очевидную особенность современной российской действительности - быть адвокатом выгодно. Один судебный процесс над актером Михаилом Ефремовым хорошо показал, какие немаленькие деньги крутятся в адвокатской среде. И пусть в том случае идет речь о суперзнаменитости с большими доходами, но даже в региональных масштабах адвокатам всегда есть чем поживиться. И если не получается заработать себе на хлеб с икрой законными способами, можно пуститься во все тяжкие и раскручивать клиентов на «теневые расходы» - брать с них в приватном режиме деньги якобы на подкуп судей, следователей, оперативников и т.п. Или удовлетворять карьерные запросы «заказчиков». Главное - не оставлять никаких свидетельств получения денег на такие коррупционные затраты. А дальше развитие событий подскажет, как действовать - скажем, любое решение суда можно интерпретировать в свою пользу. На крайний случай клиенту можно заявить, что получатель взятки тупо «кинул» с решением вопроса.

Опять же, адвокат - это еще и особый правовой статус с серьезными защитными барьерами. Голыми руками силовикам взять адвоката не получится. И это абсолютно правильно. Другое дело, что отдельными персонажами такой правовой иммунитет воспринимается как ширма, за которой можно творить что заблагорассудится. Вот и рвутся в адвокаты комбинаторы всех мастей, готовые заплатить хорошие деньги за получение заветного статуса. Расходы у таких деятелей, надо думать, быстро отобьются.