будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»

Группа компаний «Промомед» первой в России получила постоянное регистрационное удостоверение на выпуск препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир». Он уже поступил в продажу в аптечные сети российских регионов, а также будет доступен к заказу в интернет-аптеках. При этом упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик», в рознице будет стоить от 12 320 рублей. Об этом сообщил главный исполнительный директор Группы Компаний «ПРОМОМЕД» Андрей Младенцев. По его словам, никаких ограничений на обращение «Арепливира», кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту.

«Арепливир» официально признан одним из лучших средств, способных остановить коронавирусную инфекцию, и вошел в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19. При своевременном приеме препарата больные чувствуют радикальное улучшение состояния в течение первых 24 часов. Амбулаторный прием «Арепливира» позволит вылечиваться от коронавируса быстрее и с наименьшими последствиями для здоровья.

- Мы выпустили «Арепливир» в рекордно короткие сроки - за три месяца, - отметил главный исполнительный директор Андрей Младенцев. - За это время наши специалисты разработали препарат, создали технологию производства, провели необходимые доклинические и клинические исследования. Оперативное создание «Арепливира» стало возможно благодаря эффективной организации взаимодействия научной и технической сфер деятельности на нашем предприятии. Это достижение всего коллектива компании «Промомед» и «Биохимика», который работал без выходных, практически круглосуточно. Однако без поддержки государства и оперативной работы Минздрава, Росздравнадзора и других органов исполнительной власти этот прорыв нереально было бы осуществить. Эпидемия коронавируса стала бедой, сплотившей всех - фармацевтическую отрасль, врачей, представителей власти. Мы действовали как во время войны - быстро, слаженно и четко. Каждая минута была дорога, ведь на кону стояли сотни, тысячи, миллионы человеческих жизней.

В основе препарата «Арепливир» - действующее вещество фавипиравир, блокирующее размножение вируса в клетке человека и тем самым препятствующее распространению инфекции в организме. Специалисты компании, по словам Андрея Младенцева, включили в его состав уникальный подбор вспомогательных компонентов, который обеспечивает более быструю доставку активного вещества в клетки и лучшую его усвояемость. Срок хранения «Арепливира» - два года. Препарат обладает низкой токсической нагрузкой. 80 процентов людей выздоравливают на монотерапии, без сопутствующих лекарственных средств. Не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу.

- Мы будем и дальше управлять жизненным циклом препарата «Арепливир», - подчеркнул Андрей Младенцев. - Вирус меняется, соответственно, меняться должна и лекарственная терапия. Мы продолжаем свою работу над следующими поколениями и модификациями лекарственного средства.

Как говорят российские фармакологи, высокая стоимость «Арепливира» обусловлена очень большим спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой. «Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», - заявил радио «Комсомольская правда» эксперт Николай Беспалов. - Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать».

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», - пояснил Андрей Младенцев.

В ближайшее время «Арепливир» включат в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Как пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, это означает, что предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы.

Заметим, что обстановка с заболеваниями коронавирусной инфекцией пока остается в Мордовии стабильной. Число заболевающих держится на ежедневной отметке 30+, при этом количество выздоравливающих заметно увеличилось. Соответственно, с 22 сентября в республике разрешили возобновить работу бань и саун, но исключительно по предварительной записи.

Также на минувшей неделе в федеральной статистике был учтен новый летальный случай в регионе. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина, 63 года. Основной диагноз - коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнения - внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония; острый панкреатит. Сопутствующие заболевания - гипертоническая болезнь, ожирение 2 ст.



