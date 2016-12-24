Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов

Уже порядком подзабылись громкие коррупционные скандалы, сотрясавшие несколько лет назад местный медицинский институт, как тема взяток за образование вновь напомнила о себе в медицинском контексте. Следственный комитет по РМ возбудил в отношении директора Саранского медицинского колледжа Елены Орловой уголовное дело по подозрению в получении взяток. На первоначальном этапе расследования ей вменяется пока лишь пять эпизодов.

По информации следствия, в августе 2020 года в здании колледжа Елена Орлова несколько раз получала от жителей республики взятки в виде денежных средств за прием на учебу в колледж. При этом сумма за зачисление за счет бюджетных средств составляла от 45 до 50 тысяч рублей. В случаях с приемом на платное отделение «вознаграждение» было поменьше - от 15 до 40 тысяч рублей. Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, таким образом Елена Орлова всего лишь за несколько дней получила взяток на общую сумму 195 тысяч рублей. Одним словом, приемная кампания для директора медицинского колледжа проходила ударными темпами.

Любопытно, что на кадрах оперативной видеосъемки запечатлелась и подарочная карта номиналом в 20 тысяч рублей, которую можно использовать при покупке ювелирных изделий.

Отметим, что в Саранском медицинском колледже учатся свыше 700 студентов по шести направлениям - Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация, Стоматология профилактическая. При этом официальная стоимость обучения составляет не менее 40 тысяч рублей в год. Получается, будущие студенты колледжа делали коррупционный «вступительный взнос», сравнимый по стоимости с оплатой целого года обучения. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Не исключено, что в дальнейшем могут быть выявлены и другие эпизоды получения взяток.

МВД по РМ напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так и за ее дачу и посредничество во взяточничестве. Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут наказание.