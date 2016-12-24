40 тысяч тонн продукции на экспорт
Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие
Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов
Уже порядком подзабылись громкие коррупционные скандалы, сотрясавшие несколько лет назад местный медицинский институт, как тема взяток за образование вновь напомнила о себе в медицинском контексте. Следственный комитет по РМ возбудил в отношении директора Саранского медицинского колледжа Елены Орловой уголовное дело по подозрению в получении взяток. На первоначальном этапе расследования ей вменяется пока лишь пять эпизодов.
По информации следствия, в августе 2020 года в здании колледжа Елена Орлова несколько раз получала от жителей республики взятки в виде денежных средств за прием на учебу в колледж. При этом сумма за зачисление за счет бюджетных средств составляла от 45 до 50 тысяч рублей. В случаях с приемом на платное отделение «вознаграждение» было поменьше - от 15 до 40 тысяч рублей. Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, таким образом Елена Орлова всего лишь за несколько дней получила взяток на общую сумму 195 тысяч рублей. Одним словом, приемная кампания для директора медицинского колледжа проходила ударными темпами.
Любопытно, что на кадрах оперативной видеосъемки запечатлелась и подарочная карта номиналом в 20 тысяч рублей, которую можно использовать при покупке ювелирных изделий.
Отметим, что в Саранском медицинском колледже учатся свыше 700 студентов по шести направлениям - Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация, Стоматология профилактическая. При этом официальная стоимость обучения составляет не менее 40 тысяч рублей в год. Получается, будущие студенты колледжа делали коррупционный «вступительный взнос», сравнимый по стоимости с оплатой целого года обучения. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Не исключено, что в дальнейшем могут быть выявлены и другие эпизоды получения взяток.
МВД по РМ напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так и за ее дачу и посредничество во взяточничестве. Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут наказание.
Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие
Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?
Глава Мордовии Владимир Волков августа посетил АО «Лидер-Компаунд»
Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына
В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей
В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?
Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации