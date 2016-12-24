Точка пересечения

В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района

Глава Мордовии Владимир Волков побывал в пятницу в Кочкуровском районе, где открыл новый автомобильный мост, ознакомился с новыми технологиями жилищного строительства, оценил перспективы увеличения производства мяса индейки и сои, а также прогулялся по обновленному парку.

Мост через реку Вьяс в районе села Семилей был закрыт для проезда еще в апреле прошлого года - специалисты обнаружили на конструкции дефект балки. Ремонт был оценен в 22 миллиона рублей. Впрочем, учитывая огромную значимость объекта – а он соединяет между собой сразу 5 сел района и к тому же связывает Мордовию с соседней Пензенской областью – средства оперативно удалось изыскать.

Строители не подвели. Все запланированные работы они выполнили точно в срок. Первой по мосту проехала тяжелая техника – трактор, несколько грузовиков и дорожных машин. После успешного завершения испытаний движение было открыто.

Глава РМ отметил, что в регионе насчитывается еще почти 360 таких путепроводов. Большинство из них строились по потребностям 70-х – 80-х годов прошлого столетия, и на сегодняшний день практически выработали свой ресурс. Об уровне нагрузки можно судить хотя бы по следующим цифрам: ежегодно по «внутренним» дорогам перевозится более миллиона тонн зерна, около 1 миллиона тонн сахарной свеклы, плюс – тысячи тонн песка, цемента и прочих грузов. Вес иных машин достигает порой 40 тонн. «Недавняя проверка качества мостов показала, что лишь каждый десятый из них находятся в нормативном состоянии, - констатировал Владимир Волков. - Состояние 200 объектов характеризуется как неудовлетворительное, 47 - требуют срочного ремонта. Причем, только проведение первоочередных работ обойдется, как минимум, в 5 миллиардов рублей. Большие надежды в данной связи мы возлагаем на соответствующую федеральную программу».

Далее руководитель региона ознакомился с ходом строительства двух корпусов на 16 тысяч индеек в МПК «Норовский». Мощности новых площадок позволят предприятию увеличить объемы производства полезного диетического мяса с нынешних 1300 до 3000 тонн. В ближайшее время начнется возведение еще одного корпуса. Всего же до 2022 года запустить предполагается 6 корпусов. Объемы инвестиций составят не менее 150 миллионов рублей.

Выращивают здесь и довольно редкую для наших широт сельскохозяйственную культуру – сою. Использование ее стало для наших аграриев чуть ли не жизненной необходимостью - комбикормов требуется все больше, а стоимость их ингредиентов постоянно растет. «Это хорошо, что соя у нас есть теперь своя, - заметил Глава республики. - Закупать не надо. Главное сейчас - увеличивать урожайность и объемы производства».

На улице Молодежная в райцентре Кочкурово руководитель региона ознакомился с перспективным проектом сельской малоэтажной застройки. Дом небольшой – всего-то 74 квадратных метра, но крепкий, надежный. Есть гостиная, две спальни, кухня, кладовка, санузел, тамбур. Водоснабжение – централизованное, отопление – индивидуальное, полы - с подогревом, окна – панорамные. Вот только цена в зависимости от комплектации и прочих факторов колеблется от 2,2 до 3,5 миллиона рублей. «Сельские специалисты, конечно, должны иметь возможность приобрести комфортное и удобное жилье, в том числе – по программе сельской ипотеки. Однако нужно просчитать спрос, и попытаться удешевить строительство с 33 тысяч до 28-30 тысяч рублей за квадратный метр. Важно также дать человеку возможность выбрать наиболее приемлемый для него вариант приобретения земельного участка».

Реконструкция парковой зоны в Кочкурове уже близится к завершению - смонтирована летняя эстрада, проложены дорожки, установлены скамейки. На днях строители вернули на место так полюбившиеся молодежи уличные тренажеры, демонтированные на время ремонта. «Парк хороший, красивый, - подытожил Глава РМ. - Комфортные условия для отдыха граждан нужно создавать не только в городах, но и в сельской местности».

Речь зашла и о начале отопительного сезона. В районе тепло уже с 15 сентября подается в детские сады, школы, организации дополнительного образования. «Резкое похолодание и складывающаяся эпидемобстановка вынуждают нас включать отопление раньше привычного срока, - согласился Владимир Волков. - И в первую очередь теплом должны быть обеспечены социальные объекты».