Орден Славы для министра

В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Награды из рук Главы Мордовии получили почти четыре десятка человек. Еще 7 сотрудников республиканского Центра гигиены и эпидемиологии представлены к новой государственной награде России - ордену Пирогова.

Мордовия, собственно, как и вся страна, уже полгода живет в режиме повышенной готовности и предельной нагрузки на систему здравоохранения. «Складывающаяся эпидситуация не позволяет медицинским работникам, органам санитарного контроля расслабиться и передохнуть. Говорить о полной победе над коронавирусом, конечно, преждевременно. Пока нет вакцины, вирус остается с нами, - подчеркнул в своем выступлении руководитель региона. - К тому же ситуацию осложняет новый эпидсезон по гриппу и ОРВИ, начавшийся с приходом осени. Но очевидно, что благодаря усилиям общества и, конечно, вашей героической работе мы заставили эпидемию немного отступить».

Система здравоохранения - теперь это уже очевидно - достойно выдержала «испытание пандемией». В предельно короткие сроки в республике было развернуто почти 2 тысячи инфекционных коек - в 5 раз больше, нежели предполагалось изначально. Огромных усилий потребовало их оснащение кислородом и аппаратами ИВЛ. В период пика заболеваемости 18 лечебных учреждений, то есть почти каждая третья больница Мордовии, полностью или частично функционировали в формате «COVID-госпиталей». Практически в круглосуточном режиме трудились врачи-реаниматологи, бригады «скорой помощи», специалисты по КТ-исследованиям, медсестры, санитарки, обслуживающий персонал, вплоть до 118 студентов и ординаторов, работавших плечом к плечу со старшими коллегами. Высокий профессионализм республиканских медиков не так давно подтвердили и ведущие российские пульмонологи, приезжавшие в Саранск для проведения консультаций.

За время пандемии «коронавирусным» пациентам были сделаны десятки экстренных операций. Владимир Волков отметил профессиональную работу врачей-хирургов Республиканской клинической больницы, больницы имени Каткова и Детской республиканской больницы, а также особо ответственную миссию, выпавшую на сотрудников Рузаевской районной больницы, которые принимали роды женщин с выявленным коронавирусом.

Множество новых для себя задач удалось решить специалистам Роспотребнадзора. Практически с нуля была создана база для ПЦР-тестирования, разработаны рекомендации не только для отраслей экономики, но и для конкретных производств. Сейчас проведено уже более 185 тысяч исследований на коронавирус. Тестами охвачен практически каждый пятый житель Мордовии.

Параллельно силами минздрава и предприятия «Фармация» создан «неснижаемый» запас лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты. В Саранске на заводе «Биохимик» при поддержке медучреждений и Мордовского университета был разработан новый препарат для лечения коронавируса. Минздрав России внес «Арепливир» в официальный список лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса наряду с антибиотиком «Азитромицин», который также выпускается на «Биохимике».

Владимир Волков выразил искренние соболезнования всем, кто потерял близких, коллег и друзей. - «Они настоящие герои, которые до конца выполнили свой долг. Наша с вами задача - сохранить их имена и дела, поддержать семьи погибших. И, конечно, нужно сделать все возможное, чтобы уберечь тех медицинских работников, кто сегодня остается на передовой. В ближайшее время нагрузка на медицину останется высокой. Впереди у нас с вами еще очень много работы. Но очевидно, что в новый бой мы вступим заметно окрепшими, с серьезным запасом прочности, опыта и знаний. Поэтому именно сейчас, на этом этапе, для меня было принципиально важным встретиться с вами лично и от всего сердца поблагодарить вас за профессионализм, ответственность и колоссальную работу, которая была проделана».

За огромные заслуги в области совершенствования системы медицинской помощи и большой личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией региональным орденом Славы III степени награждены министр здравоохранения РМ Олег Маркин и главный врач Республиканской инфекционной клинической больницы Сергей Чванов. «Минздраву удалось решить множество непростых задач по перепрофилированию лечебных учреждений, закупке оборудования и лекарств, формированию специализированных бригад, выплате стимулирующих надбавок. А инфекционная больница в предельно сжатые сроки сумела модернизировать свою материально-техническую базу и внедрить прогрессивных форм управления, что позволило грамотно организовать приём пациентов», - так объяснил принятое решение Глава республики.

Также почетное звание «Заслуженный врач РМ» присвоено руководителю мордовской республиканской станции переливания крови Ольге Македонской. Почетным знаком Главы РМ «За личный вклад в развитие РМ» награждена заведующий отделом эпидемиологии, врач-эпидемиолог Республиканского противотуберкулезного диспансера Ольга Портова. Почетные грамоты Республики Мордовия вручены Сергею Сяткину, врачу приемного отделения Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова, и Татьяне Федотовой, медицинской сестре отделения реанимации и интенсивной терапии Республиканской инфекционной клинической больницы.