Кто ответит за «транспортный коллапс» на Химмаше?

Свое мнение высказал мэр Саранска

Случившийся на минувшей неделе инцидент, когда в ходе проведения земляных работ был поврежден электрокабель на улице Косарева, был рассмотрен на оперативном совещании в мэрии Саранска. Свое мнение на этот счет высказал и градоначальник Петр Тултаев.

«В результате безответственного отношения к своим обязанностям ООО «ТехТоргСервис», производившим работы, было нарушено троллейбусное сообщение в северо-восточной части города, - констатировал мэр города. - От жителей поступила масса нареканий. Более суток проводились восстановительные работы. Кто виноват в данном случае? Конечно, в глазах горожан виновата власть. Возможно, и так, потому что ответственные лица не должным образом проконтролировали. Организация «ТехТоргСервис» не должна была начинать работы до прибытия на место представителя «Горэлектротранса». Сейчас необходимо просчитать все убытки, причиненные муниципальному предприятию, а Департаменту по правовым вопросам - обратиться в судебные органы, если в добровольном порядке организация не возместит все убытки».

По информации административно-технической инспекции, к слову, за первую половину сентября выдан 71 ордер на производство земляных работ. На 11 сентября работы проводились в 153 местах. 103 не было принято, из них 58 - «СаранскТеплоТранса»…