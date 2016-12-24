Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей

Тринадцатый регион вошел в «светло-зеленую зону» по доле затрат на жилищно-коммунальные услуги в структуре потребительских расходов. По данным агентства «РИА Новости», в прошлом году среднестатистическая мордовская семья тратила на «коммуналку» 2942 рубля в месяц - это 9,8 процента ее бюджета. По сравнению с 2018-м расходы не только не выросли, но даже сократились. Правда, всего-то на 0,1 процентного пункта.

В среднем по стране плата за ЖКУ оценена в 4,8 тысячи в месяц. За год сей показатель увеличился почти на 9,1%. Другое дело, что его доля в структуре совокупных потребительских затрат практически не изменилась - 9,6 процента. Дороже всего - в 7,5 тысячи ежемесячно - «коммуналка» обходится жителям Магаданской области, Москвы, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. В нижней части списка - Курганская область и Тыва (менее 2,6 тыс. рублей). При этом, если исходить именно из «тяжести» коммунальных издержек в общей структуре расходов, то здесь наименьшую нагрузку испытывают жители Ингушетии, Дагестана и все той же Москвы. Самая большая доля затрат наблюдается в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%).

Мордовия по «индексу нагрузки» находится на 36-м месте в стране и на шестом - в Приволжье. А вот по сумме расходов (напомним, в республике это в среднем 2942 рубля в месяц) чувствуем себя немного лучше пензенских семей (у них на коммунальные услуги ежемесячно уходит 3247 рублей), марийских (3456 рублей) и нижегородских (4521 рубль).