Электросамокаты возьмут под контроль

Министерство транспорта России подготовило масштабные нововведения в Правила дорожного движения, которые могут весьма заметно повлиять на ситуацию с хаотичным движением на магистралях владельцев новомодных электросамокатов и сегвеев. Эти поправки готовились почти год, несколько раз дорабатывались и вот сейчас выходят на финишную прямую.

Самый большой и существенный блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, под которыми понимаются электросамокаты, моноколеса, сегвеи и даже скейтборды, роликовые коньки и тому подобные средства передвижения. Ребенок до семи лет может кататься на таких устройствах по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон только в сопровождении взрослых. Дети постарше (7-14 лет) смогут кататься там же без сопровождения взрослых. Ну а подростки старше 14 лет будут вправе пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, а также выезжать на правый край проезжей части или на обочину.

Правда, при этом вводится условие, что у электросамоката или иного устройства есть тормоза, фонарь и катафоты. В то же время при совместном движении с пешеходами владельцам новомодных «автогаджетов» будет запрещено разгоняться быстрее 20 км/ч. Разумеется, как и полноценным автомобилистам, им запрещается кататься в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Впрочем, многие эксперты говорят, что ограничение скорости электросамокатов до 20 км/ч при совместном движении с пешеходами не сильно улучшит ситуацию - при такой скорости также можно нанести серьезные травмы, например, маленьким детям.

Кстати, в России скоро появится первый прецедент судебного разбирательства по поводу пьяных покатушек на электросамокате. В августе этого года дорожные инспекторы остановили пьяного жителя Казани Дмитрия Котухова на электросамокате, провели освидетельствование и намереваются лишить его настоящих водительских прав через суд. Сотрудники ДПС мотивируют свою позицию тем, что мощный электросамокат Котухова попадает под категорию «мопед», соответственно, он управлял транспортным средством. А значит, мужчина должен нести ответственность как водитель, а не как пешеход. Сам Котухов не согласен с такой постановкой вопроса и намерен отстаивать свою правоту в суде.

Предлагаемые изменения в ПДД затрагивают и другие не менее важные вопросы. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности. Зона действие знака «Остановка запрещена» с принятием поправок будет прекращаться после знака «Парковка». При этом предлагается отменить правило, по которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в том месте, где кончается желтая разметка. То есть если стоит знак «Стоянка запрещена», то независимо от протяженности желтой линии под ним парковаться нельзя будет на всей улице до следующего перекрестка.

Есть изменения, затрагивающие перевозки пассажиров. Разгоняться до 90 км/ч разрешат автобусам, оборудованным ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами. Для остальных лимит составит 70 км/ч, хотя сегодня все автобусы могут ездить за городом со скоростью 90 км/ч. Участвующие в перевозке детей автобусы должны использовать оранжевые маячки.

Весьма примечательно еще одно предложение. Если сзади под стеклом автобуса загорелась надпись «Внимание, пассажир», то следующий за ним автомобиль будет обязан остановиться. Автовладельцу придется дождаться, когда пройдут все пассажиры и табло погаснет, только тогда можно будет возобновить движение.

Не исключено, что изменятся и правила нанесения тонировки на стекла авто. Сейчас ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, остальные стекла - не менее 70%. По новым правилам лимит для ветрового и боковых передних стекол - 70%, для остальных при наличии боковых зеркал - не нормируется. Также можно будет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.