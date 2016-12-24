Мордовских «айтишников» поздравили с профессиональным праздником

В пятницу Мордовия впервые чествовала людей, способных измерить алгеброй гармонию и сыграть ноктюрн в двоичной системе счисления. В Дом республики на торжественное мероприятие, посвященное Дню программиста, были приглашены представители регионального IT-сообщества – одной из самых молодых и перспективных отраслей экономики.

«Развитие IT технологий во многом определяет динамику и возможности современной жизни, уровень деловой и социальной активности, перспективы рынка труда, развитие городов и территорий, - сказал в своем поздравлении Глава РМ Владимир Волков. - Ведь ныне ни одна отрасль, ни одно предприятие и даже человек уже не могут обойтись без цифровых решений». В Мордовии их разработкой занимаются свыше 150 крупных и малых предприятий, на которых трудятся около 1100 специалистов. В массе своей это выпускники республиканских вузов и техникумов. Средний возраст сотрудников - 25-27 лет. Годовые обороты отрасли оцениваются более чем в 1,5 миллиарда рублей. Причем объемы, согласно экспертным оценкам, растут опережающими темпами - на 15-20 процентов ежегодно. Программные продукты и решения передовых мордовских предприятий - «Байтекса», «Базиса», «Эволенты», «Эпроса», «Инфомаксимума», «Кодера», «Технологии успеха», «Интер-Софта» и других – широко известны не только в России, но и далеко за ее пределами.

«Республика внимательно следит за мировыми трендами. Наши IT-компании не стоят на месте, расширяя направления деятельности вслед за развитием технологий. Наиболее перспективные направления сегодня – это большие данные, «интернет вещей», системы искусственного интеллекта, технологии виртуальной и дополненной реальности, - продолжил Владимир Волков. - Отрадно также, что у нас много способных и инициативных ребят, у которых есть идеи и компетенции для запуска собственных проектов. И мы должны помочь им раскрыть свой потенциал».

«Мы уже работаем с рядом компаний по проектам автоматизации МФЦ, ведения социального регистра населения, муниципальных правовых актов, системы электронного документооборота, - отметил Глава РМ. - Но вы понимаете, что здесь финансовые возможности республики достаточно ограничены, в том числе в сравнении с другими регионами. Поэтому мы готовы и заинтересованы в том, чтобы подключать наши ресурсы, наших коллег в федеральных структурах и регионах, крупных бизнес-партнеров для развития и продвижения ваших проектов на различных уровнях. Тем более, ряд наших компаний активно занимают рынки других регионов, и работают на экспорт».

Среди флагманов республиканской IT отрасли была названа компания «Байтэкс», которая экспортирует услуги в США, Западную Европу и Южную Америку. «Байтэкс» входит в тройку крупнейших мировых студий тестирования игрового программного обеспечения, причем 95% выручки компании составляет именно экспорт.

Глава Мордовии дал поручение Министру информатизации и связи Игорю Вольфсону совместно с Минэкономики, «Корпорацией развития» проработать создание постоянной площадки, по принципу проектного офиса, которая бы продвигала IT продукты республиканских компаний на российском и международном рынке, оказывала помощь в привлечении инвестиций от федеральных институтов развития.

В Мордовии продолжает формироваться мощная «инфраструктура поддержки», среди ключевых элементов которой – технопарк в сфере высоких технологий, DAТА-центр (имеющий сертификат надежности «TIER-4»), бизнес-инкубатор «Молодежный», Агентство инновационного развития, центр поддержки экспорта. Уникальные налоговые льготы для бизнеса готова также предоставить ТОСЭР «Рузаевка». В сентябре в республике должен заработать Центр управления регионом, который будет оперативно реагировать на обращения граждан. Мордовия создает ЦУР в числе 6 пилотных регионов, что говорит о готовности цифровой инфраструктуры региона к внедрению современных IT систем.

«Мы готовы к открытому диалогу в части снятия административных барьеров, которые мешают развитию IT компаний, по мерам дополнительной поддержки отрасли, льготной аренде помещений, реализации совместных образовательных программ, проведению в республике мероприятий IT индустрии, - заявил Владимир Волков. - Кроме того, республика может рассмотреть возможность софинансирования совместно с работодателями ипотечного кредитования для ценных специалистов. Это позволит создать условия для сохранения лучших кадров на территории республики и привлечения их из других территорий».

В ходе мероприятия лучшим программистам были вручены заслуженные награды.