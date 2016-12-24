«Страна может у нас поучиться»

Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах

Мордовия активно включилась в работу по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием. На то, как это работает в самом начале учебного года приехал посмотреть первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко. Вместе с Главой Мордовии Владимиром Волковым федеральный чиновник побывал в «Центре образования «Тавла».

В период пандемии саранская школа №17 работает в особом режиме. На входе дежурят медицинские работники, которые измеряют ребятам температуру. По специальному графику их подменяют педагоги. Дмитрий Глушко и Владимир Волков тоже проходят термометрию, обрабатывают руки и надевают защитные маски – порядок должны соблюдать все.

- Сейчас в школе мы практикуем ступенчатое расписание. Ребята очень дисциплинированы. Приходят в назначенное время. Не опаздывают. Потоки разведены – это позволяет максимально избегать скопления детей в школе, и способствует профилактике коронавируса, - поясняет гостям директор «Центра образования «Тавла» Светлана Лиманская.

Затем экскурсия по школьным кабинетам. Замминистра Просвещения РФ интересует, как обеззараживают воздух в классах, и кто отвечает за этот процесс. Дмитрию Глушко поясняют, в школьных кабинетах работают мобильные бактерицидные лампы местного производства. Технический персонал по графику переносит их и строго следит за нормами использования. В медицинском кабинете действуют стационарные модели обеззараживающих устройств.

Светлана Лиманская показывает гостям мастерские, где ребята своими руками шьют и вяжут, мастерят подделки из дерева и металла. Посетили и кабинет биологии.

- В подгруппе одни девчонки! Вы что мальчиков к себе не пускаете? Ведь именно мужчины – отличные врачи и ученые, - удивляется Дмитрий Глушко.

Оказывается, мальчики находятся в другой параллели и изучают физику и информатику.

Дмитрию Глушко показывают спортивные залы, бассейн, актовый зал – оснащение такого уровня в школах увидишь редко. Важно, что здесь всё функционирует. Спортивные секции популярны среди школьников, а сцена никогда не пустует.

Гости перемещаются в школьную столовую. Ещё раз обрабатывают руки. В просторном, уютном и очень светлом помещении чистота и порядок. Места хватает всем, даже с учетом социальной дистанции в 1,5 метра. Именно так расположены посадочные места в обеденном зале. На завтрак - рис с котлетой, бутерброд с маслом и чай с лимоном. Дети кушают с удовольствием.

- Меню согласовано с Роспотребнадзором РМ, но главное знакомо родителям. Мамы и папы всегда могут посмотреть на школьном сайте, чем питается их дети. Все ученики начальных классов обеспечены горячим питанием и более 80% старшеклассников, - пояснила Светлана Лиманская.

Дети могут питаться не только в столовой. Скоро здесь заработает школьный буфет. В меню только полезные товары местных производителей. И никаких наличных денег! В «Тавле» реализуется проект «Школьная карта». Она позволяет вести автоматизированный учет за расходом родительских и бюджетных средств, пополняя карту через терминал.

Дмитрий Глушко рассказал о новом сервисе обратной связи по школьному питанию, которые на днях станет доступен пользователям портала Госуслуг.

Завершая знакомство со школой, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко побывал на импровизированной выставке товаров Мордовии, которые используются при приготовлении школьных обедов.

- Страна может у нас поучиться, - заметил Глава Мордовии Владимир Волков и предложил представителю Министерства сделать Мордовию экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания. Речь идет об изучении школьного меню, подходах к составлению рациона, а также централизованной поставке детских обедов в детские сады и малокомплектные школы. Также был затронут вопрос о переоснащении школьных столовых, оборудование которых перестает соответствовать требованиям времени. Дмитрий Глушко поддержал эти инициативы.