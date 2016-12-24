В огненной западне

Замыкание электропроводки, ночной пожар и страшная гибель в огне трех малолетних детей. Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района. Здесь в частном доме на окраине села проживала семья Тюргашкиных - многодетная мать Елена с четырьмя детьми и 61-летней бабушкой ребят Галиной.

Когда вся семья уже спала глубоким сном, около часа ночи на кухне заполыхал огонь (возгорание от неисправной электропроводки сейчас рассматривается в качестве одной из основных версий произошедшего пожара). Мать успела схватить и вынести через окно самого младшего из детей, мальчугану не исполнилось и двух лет. Отчаянные попытки спасти трех остававшихся в доме ребятишек оказались безуспешными - Елена не смогла пробиться к ним сквозь едкий дым и бушующее пламя. Они погибли…

Улица Терешковой находится на окраине села Кемля. Обгоревший дом семьи Тюргашкиных сейчас являет сельчанам печальное свидетельство случившейся трагедии. Дом разделен на две семьи, в одной его части проживает местная учительница с семьей, а в другой половине до страшной ночи 2 сентября звучало детское многоголосие. 31-летняя мама четверых детей Елена воспитывала ребятишек без мужа, полагаясь только на свои силы и помощь матери. Самому старшему из детей было 8 лет, и в первый день нового учебного года мальчик пошел во второй класс. Его сестренкам - пяти и шести лет - только предстояло отправиться в школу, но теперь этого уже не случится никогда…

«Дочь с младшим сыном пошли спать в одну комнату, а старшие дети уснули в зале, - рассказала журналистам бабушка детей Галина. - Я не почувствовала никакого запаха, все произошло мгновенно. Открыла дверь на кухне, а там уже пламя стеной. Наш дом внутри отделан пластиком, поэтому огонь моментально набрал силу. Разбудила Лену, а сама побежала к соседям пожарных вызывать. Дочь успела схватить младшего сына и передала в окно соседке, а сама попыталась пройти в зал, где спали дети, но надышалась дымом, ей пришлось тоже выходить через окно».

В ожидании приезда пожарных женщины разбили окно в зале, надеясь вызволить малышей из огненной западни, но все помещение было объято дымом и пламенем. Прибывшие на четырех пожарных машинах спасатели немедленно приступили к тушению огня. Сельчане умоляли спасти детей, но когда удалось сбить бушующее пламя, было уже поздно - дети погибли.

«Хоронить будем рядом с родней... Дочь до сих пор повторяет: я не смогла спасти детей», - горестно вздыхает пожилая женщина. До эпидемии коронавируса она трудилась почтальоном, но дочь попросила ее уйти с работы, благо пенсионный возраст это позволял, и помочь с воспитанием детей.

«1 сентября внук пришел со школы веселый и стал проситься на детскую площадку, - вспоминает бабушка. - Старшая внучка в День знаний пошла в подготовительный класс, нарядная, с бантами. А какое у нее платье было! Я ей еще говорю: «В нем только замуж выходить». А теперь будем ее хоронить в таком же платье… Я ведь только и жила для внуков. Как я теперь без них буду?» Сейчас пережившую страшную трагедию семью приютили соседи. Следственный комитет по РМ по факту гибели троих детей возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и медицинская.