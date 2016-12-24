«Лидеры России» из Мордовии

Представители Мордовии добились грандиозного успеха в конкурсе «Лидеры России»

Представители Мордовии добились грандиозного успеха в конкурсе управленцев «Лидеры России» - флагманском проекте президентской платформы «Россия - страна возможностей». По результатам завершившегося в подмосковном Солнечногорске суперфинала в число 106 его победителей вошли первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов и директор по управлению стоимостями и сроками АО «РусАтом Оверсис» Алексей Алтынов.

«Все еще нахожусь под впечатлением, - рассказал Алексей Грибанов. - Эмоции просто фантастические! Такие же, как во время восхождения на Эльбрус!»

Борьба за победу действительно шла нешуточная. Как подчеркнул на церемонии награждения первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, всего в конкурсе участвовали свыше 200 тысяч человек, из которых лишь 300 дошли до суперфинала. Здесь перед экспертами стояла, впрочем, еще более сложная задача, ведь количество набранных баллов зачастую было идентичным. В результате члены наблюдательного совета приняли беспрецедентное решение - объявить победителями не 100, а 106 человек, проявивших незаурядные способности при решении реальных кейсов от партнеров проекта и активно участвовавших в сессиях и встречах с наставниками.

Теперь победители получат в наставники одного из ведущих управленцев России - топ-менеджеров крупнейших компаний или видных государственных деятелей. Карьерные консультации рассчитаны на год. Однако, как показывает практика, плодотворное сотрудничество может длиться гораздо дольше. Приятным «бонусом» для суперфиналистов станут и гранты в размере 1 миллиона рублей, которые можно будет потратить на повышение квалификации или на обучение в любом российском вузе. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Например, 9 суперфиналистов получили новые назначения на государственной службе, в науке, здравоохранении, туризме и телевидении.

Вчера победителей конкурса торжественно приняли в клуб лидеров России «Эльбрус». Их приветствовали Президент страны Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, руководители Федерального Собрания, министерств, ведомств, банков и корпораций.

Добавим, что за неделю до оглашения итогов в Солнечногорске финалисты конкурса подняли на вершину Эльбруса «Знамя Победы». Восхождение на самую высокую точку России и Европы уже традиционно проводится в рамках проекта сообщества победителей конкурса - клуба «Эльбрус».

«На мой взгляд, основная цель этого проекта - собрать грамотных, умных, компетентных людей в один клуб, который в дальнейшем поможет решать большие государственные задачи. Пройдя совместно такое сложное испытание, как восхождение на Эльбрус, мы можем понимать, на что человек способен, что от него можно ожидать и какие задачи для него можно поставить, чтобы он мог с ними справиться, - сказал сразу после восхождения победитель конкурса Алексей Грибанов. - Перед приездом на проект «Восхождение на Эльбрус» я не знал никого из участников команды, и для меня было загадкой, как сложатся отношения в нашем коллективе. Основное, что я приобрел на этот небольшой промежуток времени, - это умение разбираться в людях, умение налаживать контакты и близких друзей. Будущим восходителям хочу пожелать, чтобы они не боялись принимать участие в подобных проектах, стремились к чему-то большему на горных склонах, в бытовых задачах. Я считаю, что каждый человек должен ставить перед собой амбициозные цели и с достоинством их добиваться».