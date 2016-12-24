Сергей Вдовин вновь избран ректором

В Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарëва 4 сентября избрали ректора. Изначально на данный пост претендовали четверо. Но один из соискателей ранее снял свою кандидатуру, еще один не прошел по критериям Минобрнауки России. Большинство голосов - 134 - было отдано действующему руководителю Сергею Вдовину, возглавляющему вуз в течение последних 10 лет. Проректор по информатизации и международному сотрудничеству Константин Лещанкин заручился поддержкой 5 коллег.

В своем выступлении Сергей Вдовин акцентировал внимание, прежде всего, на необходимости успешного участия в Программе стратегического академического лидерства, анонсированной недавно Минобрнауки РФ. МГУ имени Н.П. Огарëва предстоит побороться за статус национального опорного университета, особенностью которого является ориентированность на свой регион и базовые отрасли его экономики. С этой целью будет разработана программа развития вуза до 2030 года, предусматривающая опережающее развитие социально-экономической системы территории, её инфраструктуры, обеспечение условий для технологического прорыва и цифровой трансформации всех процессов развития. «Нужно создать широкую коллаборацию из числа индустриальных партнёров, IT-компаний и научных учреждений. Партнёрская сеть должна стать реально работающим механизмом объединения компетенций, которые позволят обогатить образовательный, научно-исследовательский и управленческий процессы в интересах региона и страны», – отметил Сергей Вдовин.

Целый ряд важнейших задач предстоит также решить в рамках реализации нацпроекта «Наука», при внедрении цифровых инструментов и контента, модернизации существующих образовательных форматов.

Поздравив Сергея Вдовина с переизбранием, руководитель региона Владимир Волков пожелал коллективу вуза успехов при решении стоящих перед ним задач. «Мордовский госуниверситет – наша главная кузница кадров, - подчеркнул он. - От его продуктивной работы во многом зависит благополучие всей республики, темпы ее социально-экономического развития».