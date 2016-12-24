Рузаевское преображение

Глава РМ оценил перспективы развития района

Глава Мордовии Владимир Волков совершил рабочую поездку в Рузаевский район, где ознакомился с ходом уборочных работ на полях хозяйства «Исток», осмотрел новый животноводческий комплекс в селе Болдово, оценил перспективы реализации ряда проектов благоустройства и проинспектировал строящийся детский Технопарк «Кванториум».

Накануне стало известно, что Рузаевка – впервые в своей истории! - вошла в число победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек». Благодаря этому она получит субсидию на благоустройство городского парка. По словам главы района Александра Сайгачева, при реконструкции данного объекта планируется учесть все современные тенденции в сфере городского ландшафта – установить летнюю сцену, кафе, аттракционы (включая «Колесо обозрения»), оснастить лекционный зал «Парнас» и библиотеку под открытым небом, предусмотреть территории для отдыха и развлечений, детские площадки, аллеи, кустарниковый лабиринт, «зелёные фигуры» и даже оригинальные малые архитектурные формы. Также парк украсят композицией «Солнечные часы» и стендами, посвященные местным поэтам. Примечательно, что проект сплотил общественников, краеведов, историков и просто неравнодушных граждан. В его обсуждении приняли участи свыше 2 тысяч человек.

Рассказал руководитель района и о проводимых работах на Площади Тысячелетия. Завершить их предполагается к октябрю. На территории в 6 с лишним тысяч квадратных метров будут оборудованы зоны отдыха, игровые площадки, цветники и газоны, а ещё - 3D-фотогалерея с историческими и современными видами Рузаевки. Сюда, кстати, намечено перенести и районный ЗАГС. Озвученную идею Глава республики одобрил: ««Действительно, это идеальное место для бракосочетания и Аллея молодоженов прекрасно будет здесь смотреться!»

В районе, впрочем, обустраивается не только его «столица». В селе Болдово, например, недавно появился новый школьный спорткомплекс, состоящий из детской, баскетбольной и волейбольной площадок, а также поля для мини-футбола. Несмотря на то, что формально объект еще сдан в эксплуатацию, местная детвора вовсю приобщается к здоровому образу жизни – тренируется, играет в подвижные игры. В перспективе неподалеку планируется соорудить мемориальную композицию с пятью стелами, на которых будут высечены имена всех жителей села, павших в годы Великой Отечественной войны.

На полях хозяйства «Исток» тем временем полным ходом идет уборка яровой ржи. «Хлеб хороший, - доложил Главе Мордовии руководитель предприятия Виктор Кижаев. - На некоторых полях по 70 центнеров с гектара собрали. Да и средняя урожайность приличная - более 63 ц/га». «Это рядовое хозяйство, не огромный холдинг - земли 4,5 тысячи, 87 человек рабочих, но люди здесь трудятся грамотно, поэтому и результаты хорошие, - отметил Владимир Волков. - А самое главное – по итогам полугодия средняя заработная плата по хозяйству – 50 тысяч! Есть чему у селян поучиться некоторым крупным промышленным предприятиям!»

В новом животноводческом комплексе хозяйства презентацию провел вице-премьер регионального правительства Владимир Сидоров. - «При создании этого животноводческого комплекса руководство «Истока» разработало проект, сочетающий использование бывших в употреблении металлических конструкций и новое современное оборудование. В результате стоимость проекта в три раза ниже аналогичных – всего 213 млн. рублей». На указанные средства хозспособом был построен доильный зал, телятники, приобретены доильные аппараты, автоматические счетчики. Также закуплено 300 племенных нетелей, после чего маточное поголовье хозяйства составило 1200 голов. В конечном счете все это позволит существенно увеличить надои. Притом, что в прошлом году они доходили до 11 тонн на одну фуражную корову.

Глава Мордовии успехи рузаевских животноводов оценил: «Это современный комплекс, к строительству которого подошли с умом - затрачено 200 миллионов против обычных 600, конечно, разница есть, экономия ощутимая. Нам бы ещё с десяток таких комплексов!»

В этот же день лидер региона побывал на стройплощадке рузаевского «Кванториума», возводимого в рамках нацпроекта «Образование». Детский технопарк займет весь первый этаж реконструированного здания, площадью в тысячу квадратных метров. Второй же этаж будет отдан под центр дополнительного образования для детей «Юнитер», различные сегменты которого ныне «рассредоточены» по городским микрорайонам. Само собой, территорию технопарка облагородят. Для маломобильных групп на входе оборудуют не пандус, но лифт-подъемник. Оценить по достоинству все преимущества «Кванториума» дети смогут через месяц, когда объект будет официально запущен в эксплуатацию.