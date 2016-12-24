Авиарейсы из Саранска в Сочи продлены до конца октября

Репортер

Авиаперевозчик «РусЛайн» объявил о решении продлить до конца октября перелеты по маршруту Саранск-Сочи и обратно. Сделано это, как утверждается, из-за их высокой востребованности. «Мы постарались составить удобное расписание, чтобы позволить жителям республики Мордовия быстро и удобно добраться до главного российского курорта в бархатный сезон», - отметил коммерческий директор компании Александр Крутов.

Рейсы, как и прежде, будут выполняться дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям - на 50-местных самолетах «Bombardier CRJ-100/200». Время в пути - 2 часа 25 минут.

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