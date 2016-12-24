Учеба по-новому

Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях.

Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные линейки, веселая кутерьма в коридорах на перемене - все это пока остается в довирусном прошлом. На первом плане сейчас - эпидемиологическая безопасность учеников и предотвращение вспышек заболеваемости коронавирусом.

«С температурой ребенка нужно оставлять дома»

Накануне 1 сентября директор Департамента по социальной политике Администрации города Жанна Пичугина сообщила, что все саранские школы и детские сады полностью готовы к началу учебного года. В помещениях проведена уборка и дезинфекция, произведена поставка обеззараживающих средств, масок, термометров, рециркуляторов воздуха. До родительской общественности доведена информация о запрете посещения родителями школ и детских садов. Детей разрешено провожать только до входа в школу и до приемных в детских садах.

«Нам очень важно донести до родителей необходимость соблюдения всех профилактических мер, чтобы не было вспышки, - отметил мэр Саранска Петр Тултаев. - Одна из главных задач и просьб к родителям: утром, собирая ребенка в школу или садик, измерить его температуру. Если температура нормальная - вопросов никаких нет. Если температура повышенная, конечно, тогда ребенка нужно оставлять дома, в школу и садик не отправлять. И, конечно же, связаться с медицинскими работниками. Убедительная просьба - не игнорировать это требование. В школе это очень сложно отследить. Родители, бабушки и дедушки должны быть настороже. Самим тоже нужно соблюдать меры предосторожности. Не игнорировать или, более того, говорить, что все это ерунда и все прошло. Ситуация улучшается, но опасность остается, к сожалению. Поэтому встали утром, накормили ребенка и, прежде чем выйти за порог, измерили ребенку температуру. Это касается и здесь присутствующих, многие являются родителями. Пожалуйста, следите за своими детьми. Помогайте и школе, и садику».

Еще одно требование касается провожающих детей или встречающих их. Родителям школьников, их бабушкам и дедушкам ни в коем случае нельзя пренебрегать масками и перчатками - это обязательное для всех требование. Само собой, больше внимания стоит проявить и педагогам. Если у ребенка поднимается температура, он заболевает, что называется, на глазах, нужно срочно изолировать его и вызвать родителей.

Мифы и реальность

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией распространил на этой неделе разъяснения, призванные развеять наиболее стойкие заблуждения родителей учеников об учебном процессе в школе.

Заблуждение 1: всех учеников обяжут носить маски!

В требованиях Роспотребнадзора и Министерства просвещения нет рекомендаций о ношении масок детьми. В школе они спокойно могут находиться без масок во время урока и на перемене, в столовых и на физкультуре.

Заблуждение 2: с 20 сентября для всех снова введут карантин и посадят на дистанционное обучение!

Никаких планов по введению ограничительных мероприятий с 20 сентября нет, новый учебный год начался в очном формате. Дистанционный формат рекомендован только для факультативных занятий, и то при наличии технической возможности.

Заблуждение 3: дети будут толпиться на входе в школу, и все друг друга перезаражают.

Школы организуют график начала уроков так, чтобы избежать скопления детей.

Заблуждение 4: ребенок не успеет нормально поесть по времени.

Приемы пищи у классов будут организованы в разное время, чтобы дети успели полноценно поесть

Заблуждение 5: детей не будут выпускать из класса.

Перемены у детей рекомендуют проводить в разное время, чтобы каждый класс мог спокойно выйти на перемену, а уроки физкультуры рекомендуют проводить на свежем воздухе.