Отец за сына

Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына

Громкое задержание в Москве 45-летнего Алексея Гришина по подозрению в экономических махинациях с активами в республике, конечно, не могло не отразиться на его известном отце, известном в федеральном масштабе. Виктор Иванович Гришин последние 12 лет возглавлял Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, а до этого несколько раз избирался от республики депутатом Государственной Думы РФ, где руководил Комитетом по региональной политике. Теперь в успешной карьере нашего земляка (кстати, уважаемого многими), судя по всему, поставлена точка. Виктор Гришин покинул пост ректора Плехановского университета по собственному желанию и досрочно - его контракт истекал только в январе 2021-го.

Слухи об уходе Виктора Гришина из «Плешки» поползли сразу после задержания правоохранительными органами его сына Алексея. Первым «сенсационной» новостью поделился депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн, за три недели до самого события рассказавший о решении Виктора Гришина сложить полномочия ректора. Позже информацию подтвердил сам Гришин-старший. «Да, действительно, я уволился, - заявил он информагентству ТАСС. - По собственному желанию. Мне почти 70 лет, 12 из которых отдано Плехановскому университету. Не знаю пока, где буду работать и буду ли вообще».

Затем и администрация Плехановского университета уведомила о назначенных на 28 августа заседании ученого совета и собрании трудового коллектива. «Считаю, что смена ректора в середине учебного года была бы стратегически не очень верной, - так объяснил свое решение на заседании Виктор Гришин. - Поэтому я вышел с такой инициативой и был поддержан».

Присутствовавший в зале замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко поблагодарил его за проделанную работу и объявил благодарность.

Для справки

4 августа 2020 года в Москве следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по региону Алексей Гришин был задержан и доставлен в Саранск для производства с ним следственных действий.

Соучредителю ООО «Инвест-Альянс» (т.е. Алексею Гришину), в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства», предъявлено обвинение в мошенничестве, даче взятки и преднамеренном банкротстве. «По данным следствия, с января 2018-го по декабрь 2019 года обвиняемый, являющийся соучредителем коммерческой организации, совместно с исполняющим обязанности директора ООО «СДС-Управление строительства» при содействии еще одного соучастника совершили преднамеренное банкротство данного общества. При этом кредиторам был причинен ущерб на сумму около 183 миллионов рублей.

Следственные органы предъявили Алексею Гришину обвинение и в хищении денежных средств, выделенных на строительство объектов «Республиканский перинатальный центр» и «Стадион водных видов спорта». В результате бюджету Республики Мордовия был причинен ущерб в общей сумме более 4 миллионов рублей.

Кроме того, по мнению следствия, Алексей Гришин совместно с директором ООО «СДС-Управление строительства» передал начальнику ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» взятку в виде бытовой техники и мебели на общую сумму около 2 миллионов рублей за лоббирование интересов ООО «СДС-Управление строительства» при заключении государственных контрактов».

Напомним, что Алексей Гришин в прошлом занимал должность гендиректора саранской «Ламзури», впоследствии руководил министерством строительства Самарской области, а перед задержанием трудился проректором МГУ имени М.В. Ломоносова.