В «Смольном» открыты экопарк и тропа здоровья

Опасный обгон
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В национальном парке «Смольный», находящемся в Ичалковском районе Мордовии, появились новые инфраструктурные объекты. Отныне любой желающий может совершенно бесплатно прогуляться по экопарку или пройти свои «1000 шагов к здоровью».
«Изюминкой» экопарка стали палеонтологические арт-объекты, а также «зона активности» для детей и взрослых. Здесь представлены рога оленя и бивни мамонта в увеличенном масштабе, есть веревочная «паутина», качели в виде гнезда, лабиринт, головоломки и «звучащие» деревья. На восьми станциях двухкилометровой тропы здоровья можно не только размяться, но и заодно узнать интересные факты об организме и здоровье человека, обитателях заповедника. «Проводником», обеспечивающим информационное сопровождение гостей, выбран Глухарь - хозяин тропы.
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