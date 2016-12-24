В «Смольном» открыты экопарк и тропа здоровья

В национальном парке «Смольный», находящемся в Ичалковском районе Мордовии, появились новые инфраструктурные объекты. Отныне любой желающий может совершенно бесплатно прогуляться по экопарку или пройти свои «1000 шагов к здоровью».

«Изюминкой» экопарка стали палеонтологические арт-объекты, а также «зона активности» для детей и взрослых. Здесь представлены рога оленя и бивни мамонта в увеличенном масштабе, есть веревочная «паутина», качели в виде гнезда, лабиринт, головоломки и «звучащие» деревья. На восьми станциях двухкилометровой тропы здоровья можно не только размяться, но и заодно узнать интересные факты об организме и здоровье человека, обитателях заповедника. «Проводником», обеспечивающим информационное сопровождение гостей, выбран Глухарь - хозяин тропы.