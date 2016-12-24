«Импортозамещение самого высокого уровня»

Глава Мордовии Владимир Волков августа посетил АО «Лидер-Компаунд»

Руководитель региона осмотрел новые производственные линии и обсудил с генеральным директором предприятия Анатолием Бузлаевым вопросы реализации новых инвестиционных проектов.

Напомним, завод «Лидер-Компаунд» является единственным в России и СНГ предприятием, выпускающим изоляционные материалы пероксидной сшивки для кабельной промышленности. Вся продукция – импортозамещающая. В настоящее время по изоляционным материалам для экранов силовых кабелей среднего напряжения завод занимает 67% процентов российского рынка, а по изоляционным материалам пероксидной сшивки – 47%.

Как рассказал Главе республики руководитель предприятия, в январе-июле рост объемов производства к аналогичному периоду 2019 года составил 151,8%. Это произошло за счёт значительного увеличения количества заказов, в том числе экспортных (особенно в Республику Беларусь).

В первом квартале 2020 года в рамках реализации инвестиционного проекта введено в эксплуатацию новое оборудование по производству безгалогенного негорючего компаунда. Производственная мощность – 10 тысяч тонн в год. Для размещения этого производства был построен новый производственный корпус площадью 1500 кв. метров.

Глава Мордовии отметил высокую значимость предприятия для нужд кабельной промышленности.

«Республиканский кабельный кластер является одним из крупнейших в стране - это касается как объёмов, так и номенклатуры выпускаемой продукции, - подчеркнул Владимир Волков. – Мы ожидаем, что в этом году объёмы производства наших кабельных предприятий составят более 30 млрд. рублей. Но главное - нам удалось обеспечить полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции. Мы выпускаем алюминиевую и медную катанку, самые разные кабели, в том числе оптоволоконные, само оптическое волокно, в наших дальнейших планах – производство заготовок и чистого кварца для выпуска оптоволокна. Если бы здесь, на этом предприятии, не производили компаунды, наши кабельные заводы были бы вынуждены закупать их за границей. И вся продукция, которая делается сегодня на этом заводе, импортозамещающая. Это очень важно, это делает конкурентными наши кабели, они получаются по себестоимости дешевле, а по качеству не уступают импортным, потому что все материалы проходят такой же контроль, как и в мировых лабораториях. Здесь, на этом заводе, везде стоят лаборатории. Лаборатория входного контроля, выходного контроля. И параметры такие, которые соответствуют мировым стандартам. То есть это импортозамещение самого высокого уровня. При этом здесь выпускаются компаунды для огромного количества кабелей».

В настоящее время на предприятии идет строительство еще одного производственного корпуса, где будут выпускать саморегулирующиеся нагревательные кабели. Запуск этого производства ожидается в четвертом квартале 2020 года.

На реализацию инвестиционных проектов предприятие получило государственную поддержку в виде льготных кредитов из регионального и федерального Фондов развития промышленности в размере более 200 млн. рублей.

Сейчас на предприятии работают 80 человек, это обычная численность для современного производства, где большинство производственных процессов автоматизировано. Среднемесячная заработная плата за январь-июль 2020 года составила 42 тысячи рублей (110 % к аналогичному периоду 2019 года). С запуском производства саморегулирующихся нагревательных кабелей будет создано еще 30 рабочих мест.

Глава Мордовии высоко оценил работу предприятия и одобрил планы по расширению производственных площадей.