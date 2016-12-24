«Стараемся не сокращать людей»

Репортер

«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции

Глава Мордовии Владимир Волков  провел рабочее совещание с генеральным директором компании «Интерфармгласс» Тимуром Шариповым и исполнительным директором завода «Лисма» Игорем Константиновым. В ходе встречи, в которой приняли участие Председатель Правительства РМ Владимир Сушков, вице-премьеры Александр Седов и Игорь Чадов,  были рассмотрены перспективы дальнейшего развития предприятия, а также вопросы реализации проектов, связанных с созданием высокотехнологичного стекольного производства и выпуском современной светодиодной продукции.

По словам Тимура Шарипова, работы по переводу мощностей из Санкт-Петербурга в Саранск идут в соответствии с намеченными планами. В столице Мордовии уже смонтировано оборудование для изготовления светодиодных светильников, отгружена потребителям промышленная партия труб из боросиликатного стекла. Сложности возникли, разве что, с поставками импортной аппаратуры  - из-за ограничений, вызванных пандемией, сроки пришлось перенести

«Мы делаем ставку исключительно на местных специалистов,  которых по праву можно назвать патриотами «Лисмы», - продолжил Игорь Константинов. – Стараемся не сокращать людей, даже если они много лет занимались производством ламп, ныне невостребованных, устаревших или попавших под запрет. Проводим их переобучение, направляем на другие участки, помогаем осваивать новую технику». Кроме того, завод уже несколько раз проводил набор персонала на производство бактерицидных облучателей «Aladdin-19», светодиодных и фитосветильников, а теперь - и рециркуляторов.

«Лисма» - одно из ключевых предприятий республики. Мы заинтересованы в ее стабильной работе, готовы и впредь поддерживать начинания, направленные на создание современных производств, открытие новых рабочих мест», - заключил Владимир Волков.

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