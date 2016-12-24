С начала года вандалы разгромили в Саранске 35 остановочных павильонов

По информации мэрии, в республиканской столице продолжают фиксироваться случаи умышленного повреждения остановочных павильонов. С начала текущего года вандалы разгромили уже 35 из 336 установленных в городе конструкций. От ДТП и ураганов, для сравнения, за это время пострадали лишь 14 остановок.

Ущерб от повреждений, по подсчетам Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства, оценивается в 320 тысяч рублей. Самая неблагополучная в этом отношении обстановка складывается в Октябрьском районе. Каждое ЧП, конечно же, регистрируется, в том числе – и правоохранительными органами. Однако установить личности хулиганов, и уж тем более – задержать их на месте удается, к сожалению, далеко не всегда.