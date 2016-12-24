Скоростной поезд «Стриж» свяжет Саранск с Москвой и Санкт-Петербургом

Скоростной поезд «РЖД» будет курсировать между Санкт-Петербургом и Самарой в августе и начале сентября. Подвижной состав способен развивать скорость до 200 км/ч.

В первый рейс «Стриж» № 713/714 из Санкт-Петербурга отправится 21 августа, из Самары – 22 августа. В пути он будет останавливаться на станциях: Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.

Из северной столицы поезд будет отправляться в августе по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября. В обратном направлении – по чётным в августе и 1, 3, 5 сентября.

Расписание для станции Саранск:

• Саранск – Москва 06:09 – 14:46

• Москва – Саранск 05:20 – 14:01

• Саранск – Санкт-Петербург 06:09 – 19:20

• Санкт-Петербург – Саранск 00:45 – 14:01