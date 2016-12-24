Новые случаи заболевания коронавирусом «поставляет» Саранск

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По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 29 случаев коронавируса, 24 человека выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (22), Инсарском районе (2); Ичалковском, Чамзинском, Дубёнском, Лямбирском, Рузаевском районах (по одному).
Среди новых больных 14 человек старше 60 лет, самой пожилой 82 года. Моложе 30 лет – один человек, это 13-летний ребёнок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 4857 случаев коронавируса. 3737 человек выздоровели.
37 человек умерли от коронавируса как основной причины (на ресурсе стопкоронавирус.рф нет технической возможности исправить данную позицию, поэтому число летальных случаев не будет меняться, пока не достигнет 38).
По данным на 11 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 606 человек на стационарном лечении
- 893 человека под наблюдением дома.
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