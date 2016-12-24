В Мордовии появилась выставка изделий из мореного дуба

Еще один новый объект туристской привлекательности открыл свои двери для посетителей и жителей республики. Выставка изделий из мореного дуба позволит отрасли туризма республики украсить уже имеющиеся и планируемые маршруты, а также расширит ассортимент сувенирной продукции сегмента «премиум».

Возраст мореного дуба нередко исчисляется двумя и более тысячелетиями. За внушающий уважение период морения на дне рек, дерево приобретает благородный цвет – от светло-коричневого до черно-серого тонов с собственным неповторимым узором. На мировых рынках мореный дуб считается атрибутом роскоши, поскольку места его добычи на всей планете можно пересчитать по пальцам. И этот уникальный материал добывается на территории Мордовии. Поэтому не случайно, что данная экспозиция редкой древесины появилась именно в нашей республике.

Изделия из субфоссильной древесины (мореного дуба) под торговой маркой «Дубовая палитра веков» ® подготовлены компанией «Ростр» совместно с ООО «Дом мореного дуба» (г. Козьмодемьянск).

Одним из первых с коллекцией ознакомился Министр спорта, молодёжной политики и туризма РМ Александр Савилов. «Появление данной выставки говорит о потенциале Республики Мордовия с точки зрения познавательного и исторического туризма, - отметил министр. - Безусловно, это должны видеть все, для того чтобы заказчиков данной продукции стало больше – это поспособствует продвижению бренда Мордовии на всей территории нашей страны».

Теперь каждый желающий может посетить экспозицию, где представлены более 200 образцов уникальной линейки из мореного дуба. Презентационная коллекция включает в себя предметы мебели и интерьера, офисные принадлежности, иконы и многое другое. Выставка расположена по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 105А (офис «РОСТР»), режим работы с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Посещение выставки абсолютно бесплатно.