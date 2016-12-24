В Мордовии пройдет «повальная» вакцинация

Глава Мордовии Владимир Волков провел в понедельник заседание регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.

Участники мероприятия - руководители органов власти и местного самоуправления, крупнейших предприятий промышленности, строительства, торговли и сельского хозяйства - обсудили в режиме видео-конференц-связи ситуацию с распространением инфекции и ее профилактику в период сезонного распространения респираторных заболеваний.

Прогнозы специалистов пока, надо признать, не позволяют расслабиться. Во-первых, нельзя исключать возможности повторного обострения обстановки с COVID-19 (то есть прихода так называемой второй волны). Ну, а во-вторых, существует опасность одновременной циркуляции сразу нескольких вирусов и штаммов гриппа, от которых население прежде не прививалось. Наиболее оптимальный и, пожалуй, самый разумный выход здесь - проведение массовой иммунизации. Предстоящая кампания обещает стать едва ли не самой масштабной в истории республики. Ею будет охвачено не менее 75 процентов жителей, в «группах риска» - до 80%. Всего - около 600 тысяч (!) человек. В том числе - более 100 тысяч детей, 118 тысяч граждан старшего поколения, 32 тысячи медработников и педагогов, 16 тысяч студентов. Избежать вакцинации смогут лишь лица, имеющие строгие медицинские противопоказания. Но таковых совсем немного - порядка 1%.

В прошлом году, для сравнения, от гриппа и ОРВИ удалось привить около половины жителей Мордовии, четверть из которых - несовершеннолетние. Почти 20 тысяч вакцин приобрели тогда сами работодатели. Результативность профилактических мер очевидна. Эпидсезон прошел в целом довольно спокойно. Медики выявили показательный факт - у граждан, сделавших прививки, даже в случае заражения не было осложнений, не наблюдались заболевания тяжелой внебольничной пневмонией, не зафиксированы летальные случаи от гриппа или пневмонии.

Приоритетом нынешней прививочной кампании станут грипп (и в особенности - новые его штаммы), а также пневмококковая инфекция. Глава республики Владимир Волков потребовал, чтобы работа эта была проведена как можно скорее, в августе - сентябре. Решение поставленных задач отчасти облегчается тем, что обе прививки, как утверждают медики, можно сделать одновременно. «Безусловно, нужно грамотно организовать процесс вакцинации, - продолжил Глава Мордовии. - Людям надо доходчиво объяснить, когда и в каком медучреждении можно бесплатно, без очередей сделать прививку. При необходимости следует задействовать мобильные комплексы, полученные республикой в рамках национального проекта».

Что касается расходов, то значительную их часть возьмет на себя федеральный бюджет - в рамках Национального календаря профилактических прививок приобрести предполагается 402 тысячи доз вакцины от гриппа. Оставшиеся объемы будут закуплены на средства региональной казны и работодателей. «И затем мы будем ждать вакцину от коронавируса, готовить необходимую инфраструктуру здравоохранения. Поэтому правительству нужно детально отработать все организационные вопросы, списки населения, механизмы приобретения и хранения вакцины, порядок проведения самой процедуры, в том числе в специализированных помещениях на предприятиях», - подчеркнул Глава Мордовии.

Руководитель региона предупредил, что работодателям, членам регионального отделения «Союза промышленников и предпринимателей», а равно - профсоюзам не следует дистанцироваться от мероприятий по иммунизации граждан трудоспособного возраста, не учтенных в Национальном календаре прививок. «Это не просьба, а наша общая задача, мера ответственности работодателей, - заметил Владимир Волков. - Иначе мы можем столкнуться с критической ситуацией, когда в осенне-зимний период из-за вспышек вирусных инфекций наши предприятия остановятся. Потому что просто некому будет работать. Важный блок - вакцинация работников транспорта и сферы обслуживания, коммунальной отрасли, сотрудников правоохранительных органов и органов власти, МФЦ, почты, пенсионного фонда, банков, всех, кто контактирует с большим количеством людей».

Отдельно Глава обратился к директорам образовательных учреждений, школ, техникумов, колледжей, к ректорам вузов: «Всё, что запланировано по Национальному календарю прививок, должно быть сделано по максимуму, начиная с детских садов. Также необходимо обеспечить все учебные заведения запасами средств защиты и дезинфекции, термометрами. Руководству вузов нужно детально определить порядок работы с иногородними и иностранными студентами, обеспечить строгий контроль санитарных требований в общежитиях».

При вакцинации детей и подростков многое, конечно, будет зависеть от позиции их родителей. Не секрет, что в прошлые годы имели место случаи отказа от прививок. Во многом и из-за этого в школах и детских садах приходилось объявлять карантин по гриппу. «Это значит, что количество сделанных прививок было недостаточным! - заявил Глава республики. - В этом году мы должны увеличить охват вакцинацией среди детей и молодежи. Для этого нужно провести более активную просветительскую и организационную работу с учащимися и родительским сообществом. Потому что многие дети были не привиты именно из-за отказа родителей. Нужно доходчиво объяснять людям, что современные вакцины не несут вреда организму. При этом, отказываясь от прививки, родители ставят здоровье своих детей под угрозу».

Особое внимание Владимир Волков призвал уделить закрытым учреждениям социальной защиты и образования. И поручил правительству и главам районов проработать вопрос о досрочном начале отопительного сезона в социальных учреждениях. «Это один из факторов, способствующих развитию простудных заболеваний в осенний период», - пояснил свою позицию Глава Мордовии.

Огромный груз ответственности вновь ляжет на медиков. С одной стороны, нужно обеспечить, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки (вызванной отчасти той же иммунизацией) все больницы и поликлиники функционировали стабильно, а граждане могли получить качественную экстренную или плановую помощь. С другой же - категорически нельзя отменять режим постоянной готовности к той самой «второй волне» коронавируса. «Это касается резерва инфекционных коек, оборудования, специализированных врачебных бригад. Нужно сделать так, чтобы в течение 24-48 часов мы могли развернуть нужное количество коек и организовать помощь пациентам, в том числе с осложнениями гриппа и ОРВИ.

Также необходимо сформировать на предстоящий период неснижаемый запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарств. Не только от «ковида», но и от обычных противовирусных и антибактериальных препаратов.

Причем неснижаемый запас лекарств должен быть обеспечен не только в медучреждениях, но и во всех аптеках, как государственных, так и частных. Недопустимо, чтобы люди в поисках противовирусного препарата бегали по всему городу и не могли найти в аптеках традиционные лекарства для лечения гриппа и ОРВИ», - предупредил Глава Мордовии ответственных за это направление.

Росздравнадзор должен в начале сентября провести соответствующие проверки и выдать предписание каждой аптеке, где не выполняются требования по запасам необходимых лекарств.

В завершение своего выступления Владимир Волков отметил, что во время пандемии удалось выстроить эффективный канал связи с людьми - это прямая линия Главы республики. Все проблемные вопросы, которые обозначались, поступали руководителю региона на стол, и в оперативном порядке он давал по ним необходимые поручения. В результате многие вопросы удавалось решить буквально за несколько часов.

«Считаю важным сохранить этот канал коммуникации. У людей должна быть возможность задать все интересующие вопросы, касающиеся прививочной кампании и лекарственного обеспечения», - сказал Глава Мордовии.

Владимир Волков еще раз обратил внимание присутствующих на то, что в этом году прогнозируется принципиально новый, сложный эпидсезон, который несет серьезные риски для всех нас. «Поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы за счет вакцинации, профилактических и упреждающих мер мы смогли избежать повторного введения режима жестких ограничений. Важно, чтобы ситуация оставалась управляемой, а наши предприятия, организации и социальные учреждения могли работать безопасно, в привычном для людей режиме», - подчеркнул Глава Мордовии.