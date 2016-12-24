Послабление режима

В республике сняли ограничения на работу спортивной отрасли

В конце минувшей недели региональный оперативный штаб сообщил о снятии в Мордовии ограничений на работу спортивной отрасли.

Соответствующие изменения были внесены в Указ Главы РМ о режиме повышенной готовности. Соответственно, с 7 августа в республике возобновляются:

- занятия физкультурой и спортом (включая групповые) на площадках на открытом воздухе;

- проведение тренировок спортивных сборных команд РФ и РМ, профессиональных спортклубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

- проведение соревнований профессиональных клубов с учетом обязательного соблюдения регламентов;

- деятельность плавательных бассейнов, теннисных, картинговых, конных центров и центров активного отдыха в формате индивидуальных занятий, исключительно по предварительной записи;

- работа системы велопроката.

Обязательно: использование перчаток и проведение дезинфекции оборудования.

Эпидемическая обстановка в республике уже длительное время остается стабильной - в день выявляется около 30 новых больных коронавирусом, шестьсот человек находятся на лечении в стационарах, около 900 содержатся под наблюдением дома. Но впереди еще значительная часть туристического сезона, а значит, завозные случаи вполне могут подпортить картину - наши сограждане готовы отправиться на курорты даже в самой рискованной ситуации.

За прошедшую неделю в Мордовии было зарегистрировано три смерти от коронавируса. Сначала в Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова скончался 41-летний мужчина. Основной диагноз - коронавирусная инфекция. Осложнение болезни - двусторонняя тотальная геморрагическая пневмония, отек легких. Сопутствующее заболевание: ожирение 2 ст. Позже появились данные о смерти 58-летнего жителя республики. Основной диагноз тот же - коронавирусная инфекция, тяжёлое течение. Осложнения болезни - внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония, отек легких. Сопутствующие заболевания - гипертоническая болезнь, ожирение 2 ст. И уже 11 августа поступила информация о новом летальном случае - в Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умерла 51-летняя женщина. Основной диагноз - коронавирусная инфекция, тяжёлое течение. Осложнения болезни - двусторонняя тотальная пневмония, отек легких. Сопутствующее заболевание - ожирение 2 ст. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что у всех скончавшихся от коронавируса в Мордовии за последнюю неделю в качестве сопутствующих заболеваний указывается ожирение 2 степени.

Телеграм-канал «Мордовский шпиль» опубликовал данные Росстата о статистике смертности в Мордовии за первое полугодие 2020-го:

Подоспели росстатовские данные за июнь. Как мы и предполагали, картина по сравнению с очень тяжёлым в смысле летальности маем и в России, и в Мордовии заметно улучшилась.

В июне в Мордовии умерло 1009 человек, на 260 меньше, чем в мае. Однако по сравнению с июнем 2019 года прирост смертности всё равно значителен. В июне 2019-го у нас умерло 832 человека, то есть июнь 2020-го к июню 2019-го даёт 121,3%.

По темпам роста смертности хуже, чем у нас, ситуация в 7 регионах Приволжского округа. Это Самарская область (124% к июню 2019-го), Ульяновская (124,7%), Нижегородская (129,1%), Республика Марий Эл (131,5%), Пензенская область (137,1%), Татарстан (138,7%), Чувашия (148,6%).

В России самая высокая динамика смертности за июнь зафиксирована в Москве (141,6%), опять же в Чувашии и Ленинградской области (149,3%).

Если брать всё первое полугодие 2020 года, то в Мордовии совокупная смертность составила 106,9% к первому полугодию 2019 года.

Среднероссийский показатель лучше - 103,1%. Здесь, конечно, дело не только в ковиде, но и в том, что население Мордовии более пожилое, чем в среднем по стране, и наши показатели смертности на протяжении многих лет были несколько больше среднероссийских.

Самая плохая ситуация по летальности за январь - июнь, конечно, в мегаполисах и их окрестностях. Москва - 117,6% к аналогичному периоду прошлого года, Московская область - 115,3%, Ленинградская область - 114,8%, Санкт-Петербург - 113,2%.

Тяжёлая картина на Кавказе, где Дагестан и Ингушетия дали 112,5% и 115,9% соответственно. Ямало-Ненецкий округ сразу за Москвой идёт (117,5%).

В Приволжском округе хуже, чем у нас, картина по смертности в Татарстане (108,3%), Чувашии (110,4%), Пензенской области (112,2%).