«Корпорация развития Мордовии» намерена приобрести контрольный пакет «Электровыпрямителя»?

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ФАС России удовлетворила в пятницу ходатайство ООО «Корпорация развития РМ» о приобретении 50 процентов + 1 голосующей акции саранского АО «Электровыпрямитель».

Известно, что соответствующая просьба поступила в ведомство 21 июля. По результатам ее рассмотрения было установлено, что сделка не ведёт к ограничению конкуренции. Приобретение контрольного пакета акций крупнейшей электротехнического предприятия с огромными компетенциями в сфере  разработки и производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования, фактически означает его переход  в собственность республики.

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