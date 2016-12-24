«Корпорация развития Мордовии» намерена приобрести контрольный пакет «Электровыпрямителя»?

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Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей
ФАС России удовлетворила в пятницу ходатайство ООО «Корпорация развития РМ» о приобретении 50 процентов + 1 голосующей акции саранского АО «Электровыпрямитель».
Известно, что соответствующая просьба поступила в ведомство 21 июля. По результатам ее рассмотрения было установлено, что сделка не ведёт к ограничению конкуренции. Приобретение контрольного пакета акций крупнейшей электротехнического предприятия с огромными компетенциями в сфере разработки и производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования, фактически означает его переход в собственность республики.
Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей
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