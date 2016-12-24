В «мобильном режиме»

Провел очередную «мэрскую субботу» Петр Тултаев

Своеобразной «проверкой мобильности» стала для Петра Тултаева очередная «мэрская суббота». За день он проинспектировал ход строительных и ремонтных работ в Ленинском парке, в 4-ом микрорайоне жилого массива «Юбилейный» и подземном переходе на Косарева. Ознакомился с проектами возведения ФАПов в пригородных селах и изучил поступившие в свой адрес обращения.

В парке Ленинского района продолжается обустройство парковочных пространств со стороны улиц Пионерская и Докучаева. Здесь уже установлены беседки, сейчас приводится в порядок прилегающая территория. Со дня на день подрядная организация приступит к установке малых архитектурных форм. В ходе совещания с руководством компании определено место для размещение модульного туалета, «адаптированного» в том числе и для маломобильных граждан, принято решение о «дислокации» зоны барбекю (ее соорудят у так называемых трех беседок). Проходящие мимо горожане заодно попросили увеличить количество урн вдоль тротуаров. Мэр Саранска обращение поддержал.

Строительство дороги в 4-ом микрорайоне «Юбилейного» идет по графику. Причем, неудобства испытывают, главным образом, жители соседнего, пятого микрорайона, поскольку им ограничен въезд со стороны улицы Севастопольская. Терпеть им придется еще около полутора месяцев. Работы по плану завершатся до октября.

Вопросы, связанные с обустройством фельдшерско-акушерских пунктов в пригородных населенных пунктах, органы местного самоуправления рассматривают совместно с минздравом - куратором реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Мордовии. В селе Макаровка, как показал субботний осмотр, коммунальные службы готовы приступить к расчистке площадки, выполнить при необходимости планировку или оказать содействие при подключении объекта к инженерным сетям. В поселке Пушкино возможность планировки и подготовки площадки к монтажу модуля уже рассматривается. С ОАО «Саранскмежрайгаз» прорабатывается вопрос о «выносе» газопровода. В деревне Полянки есть сложности с демонтажом существующего пункта – проходящая в непосредственной близости линия газопровода затрудняет проезд строительной техники. Единственный вариант – организовать подъезд со стороны огородов. Администрации Октябрьского района поручено донести эту информацию до граждан и попытаться по возможности договориться с ними.

В подземном переходе на Химмаше Глава города лично проверил, как выполняются его недавние распоряжения о ремонте и покраске щитовых конструкций. Как выяснилось, Октябрьское ЖРСУ оперативно привело стены и потолки в порядок. Жаль только, что труды опять оказались напрасными. Новая обшивка, светильники тут же подверглись очередной атаке неизвестных вандалов. В беседе с мэром граждане резко осудили поведение «молодчиков». «Люди убираются - метут, ремонтируют, красят. А кто-то все это рушит! Для чего так делать? Неужели не стыдно рушить то место, где ты живешь?!» – вопрошала пожилая женщина. Ремонт, несмотря на вандализм, решено не останавливать.

Как отмечают в мэрии, гражданам сейчас доступны различные каналы коммуникации с руководством города. Кроме личных встреч в приемные часы или в ходе обходов, Главе Саранска можно оставить письменное обращение, позвонить по телефону «горячей линии» или написать сообщение в официальных сообществах администрации. Информацию требующую оперативного вмешательства, Петр Тултаев узнает в кратчайшие сроки, а то и в онлайн-режиме.

В субботу градоначальник на месте изучил одну из таких просьб. Речь идет о строительстве стадиона у школы №30. Проект его был разработан еще в 2016 году. Вот только с реализацией возникла заминка – во многом, из-за несоответствия имеющейся документации прозвучавшим тогда пожеланиям. Угодить всем сторонам, действительно, было проблематично. Ведь одни требовали обустроить «народную» тропу, проложенную через площадку. Тогда как другие предлагали оградить территорию высоким забором. «Это не решит всех проблем. Детям нужна спортивная зона. Поэтому проект, который уже имеется, нужно скорректировать, уменьшить футбольное поле до размеров 60 м на 40 м, предусмотреть размещение многофункциональной спортивной площадки», - заметил Петр Тултаев.

«Наш стадион превратился в площадку для выгула собак. Жители выгуливают здесь своих питомцев, даже не удосуживаются убирать за ними экскременты! - возмущенно высказалась женщина, подошедшая к Петру Тултаеву. - У меня эту школу окончили двое детей, а стадиона так и нет! Скоро внук пойдет сюда учиться. Современный стадион нашей школе очень нужен!» Глава Саранска согласился с горожанкой. Департаменту по социальной политике дано поручение детально проработать вопрос, дабы в дальнейшем включить подготовленный вариант в одну из федеральных программ.

В этот же день Глава города лично отреагировал на сигнал со Светотехстроя - в приемную поступил звонок от возмущенного жителя Светотехстроя Сергея Назарова. Как утверждал горожанин, ямочный ремонт дороги у гаражного массива проводится с нарушением всех нормативов – рабочие укладывают асфальт прямо в грязь. Выехав на место, градоначальник убедился, что дорожники и впрямь халтурят - некоторые ямы не были просушены и недостаточно залиты битумной эмульсией. «Почему нельзя делать все на совесть? Жители обоснованно высказывают претензии, только ругают не вас, а власть. А разве кто-то вам давал поручение, чтобы работы выполняли так, как сделали на этом участке вы?» - раскритиковал работу дорожников мэр Саранска. Некачественно выполненные здесь работы будут переделаны.

Теперь можно не сомневаться в том, что огрехи будут устранены. После осмотра дорожных объектов в Северо-Западной части города, Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства дано распоряжение рассчитать стоимость реконструкции внутриквартальной дороги от дома №7 по ул. Воинова до МКД №6 по ул. Металлургов - дабы при наличии финансовой возможности отремонтировать ее в первую очередь.