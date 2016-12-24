Мэр Саранска нашел на Светотехстрое подобие «Крымского моста»

Глава города Петр Тултаев проинспектировал ход дорожно-ремонтных работ в Пролетарском районе Саранска. Реконструкция дороги-«дублера» улицы Коваленко – от дома №53а до проспекта 60 лет Октября – началась после многочисленных жалоб горожан. Участок, протяженностью более одного километра, лишь формально считается второстепенным. На деле же здесь наблюдается и оживленное автомобильное движение, и довольно мощный «пешеходный трафик». «Конечно, необходим ремонт на основных дорогах, но такие участки дорог даже важнее для жителей, – на встрече с подрядчиком подчеркнул градоначальник. – Во время ремонта мы доставляем неудобства, связанные с ограничением движения, зато потом передвигаться по дороге будет комфортно».

В целом, набранные темпы работ серьезных опасений не вызывают. На некоторых участках предполагается заменить и асфальтобетонное покрытие пешеходного тротуара. После чего будет нанесена разметка, восстановлены элементы благоустройства, появятся новые дорожные знаки.

Не решен, правда, вопрос с ремонтом парковочной зоны за торговым центром - в районе дома №53/2. «Тротуар, примыкающий к зданию магазина, должна содержать торговая организация, поскольку это - ее земельный участок», - пояснил руководитель Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Дергунов. Впрочем, как тут же уточнил первый замглавы районной администрации Александр Голюшев, переговоры с представителями торгового центра по ремонту тротуара уже идут. В ближайшее время будет принято окончательное решение.

«Этот тротуар как «Крымский мост» – он соединяет придомовые территории и выход на площадь по улице Коваленко. Жителям все равно, чей это тротуар, кто его должен ремонтировать, но в таком виде его оставлять нельзя», - подытожил обсуждение Петр Тултаев.

При посещении улицы Солнечная к мэру Саранска обратились жители МКД №27/1. По их словам, в сквере у школы №10 собаководы нередко выгуливают своих питомцев без намордников. Да и внешнее убранство площадки оставляет желать лучшего – нет ни лавочек, ни урн. Как выяснилось в дальнейшем разговоре, означенные атрибуты благоустройства в этом сезоне все-таки были установлены. И проблема заключается вовсе не в нерасторопности коммунальных служб, но в несознательности отдельных граждан, которые постоянно уносят скамейки к Блохинскому ручью, а урны – жгут или ломают. Выслушав контраргументы коммунальщиков, Петр Тултаев, тем не менее, распорядился вновь поставить лавочки и урны.

Еще одна подоспевшая гражданка пожаловалась мэру на пыль и шум в квартире. «Просим при ремонте дороги сдвинуть ее от нашего дома. Сейчас у нас очень шумно и пыльно. И главное – чтобы слив на дороге был», - сказала женщина. Ответ горожанке был дан на месте: ремонт проезжей части планируется выполнить в 2021 году. Проектом предусмотрено сместить дорогу примерно на 5 метров от МКД №27/1 по ул.Солнечная, провести обустройство ливневой и дренажной канализации, а также тротуара.