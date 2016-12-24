Мордовия вновь присоединится к «Диктанту Победы»

Международная историческая акция пройдет в этом году 3 сентября. Как ожидается, к ней присоединится символичное для юбилейного года количество стран – 75. Всего будет открыто около 7,5 тысячи площадок.

«Диктант Победы» традиционно проводится в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» по инициативе партии «Единая Россия», Российского военно-исторического общества и движения «Волонтеры Победы». В прошлом году в акции приняли участие более 50 тысяч человек из 24 государств мира. В 2020-м с учетом санитарно-эпидемиологических требований формат акции несколько изменится. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно будет и в онлайн-режиме, при помощи специального мобильного приложения «Диктант Победы», разработанного для платформ «Android» и «iOS».

В ближайшее время на сайте «диктантпобеды.рф» появится возможность предварительной регистрации. В Мордовии открыть планируется 67 площадок. Рассадка участников в аудиториях будет производиться в шахматном порядке. Всех их обеспечат масками, перчатками и антисептиками.



