В Саранске растет безработица

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По состоянию на 1 августа численность безработных в Саранске составила 6806 человек. За год их количество выросло на 5644 чел, или на 585,7 процента. Уровень регистрируемой безработицы равен 3,9 процента, коэффициент напряженности на рынке труда – 3%. Работодатели при этом объявили о наличии 2482 вакансий, 1604 из них - по рабочим профессиям.
С января по июль 2020-го в органы занятости обратились за содействием в поиске подходящей работы 8944 человека. Заявлено было 14910 вакансий (против 18648 за аналогичный период прошлого года). Помощь в трудоустройстве оказана 1733 лицам, по организации оплачиваемых общественных работ – 105 гражданам, временной занятости несовершеннолетних – 21. Еще 111 человек прибыли в Саранск вместе с семьями по программе добровольного переселения соотечественников.
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