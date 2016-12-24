В Саранске растет безработица

По состоянию на 1 августа численность безработных в Саранске составила 6806 человек. За год их количество выросло на 5644 чел, или на 585,7 процента. Уровень регистрируемой безработицы равен 3,9 процента, коэффициент напряженности на рынке труда – 3%. Работодатели при этом объявили о наличии 2482 вакансий, 1604 из них - по рабочим профессиям.

С января по июль 2020-го в органы занятости обратились за содействием в поиске подходящей работы 8944 человека. Заявлено было 14910 вакансий (против 18648 за аналогичный период прошлого года). Помощь в трудоустройстве оказана 1733 лицам, по организации оплачиваемых общественных работ – 105 гражданам, временной занятости несовершеннолетних – 21. Еще 111 человек прибыли в Саранск вместе с семьями по программе добровольного переселения соотечественников.